Takim impulsem może być stworzenie nowego porządku przemysłowego w Europie - modelu rozwoju opartego na innowacjach, realizmie gospodarczym oraz przemyślanej transformacji przemysłu. Oznacza to przejście od planów i strategii do konkretnych decyzji i działań. Dekarbonizacja, dostęp do finansowania oraz integracja w obszarze obronności - procesy zmieniające dziś gospodarcze DNA Europy - powinny stać się kołem zamachowym nowej strategii UE.

Okazją do dyskusji o tym, jak uwolnić potencjał unijnej gospodarki, będzie Competitiveness & Security Business Summit, organizowany przez Business & Science Poland. Już 18 marca w Brukseli unijni decydenci, przedstawiciele państw członkowskich i biznesu będą rozmawiać o działaniach potrzebnych do odbudowy konkurencyjności Europy.

Nowe wyzwania dla konkurencyjności Europy

Europa przez lata funkcjonowała w stosunkowo stabilnym otoczeniu gospodarczym, którego dziś już nie ma. Świat coraz wyraźniej dzieli się na rywalizujące bloki geopolityczne i gospodarcze, a dostęp do energii, surowców, technologii czy rynków w coraz większym stopniu zależy od realnej siły gospodarczej.

Dane pokazują rosnącą presję na europejski model gospodarczy – w ciągu ostatnich pięciu lat obciążenia regulacyjne wzrosły o 42%, a wiele wskaźników konkurencyjności nie uległo poprawie.

Jednym z największych wyzwań pozostają wysokie koszty energii i emisji CO₂. Ceny energii w Europie są znacząco wyższe niż w gospodarkach, z którymi konkurujemy. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany, Europa może stopniowo tracić swoją bazę przemysłową.

Istotną barierą pozostaje również finansowanie transformacji gospodarczej. Europejskie firmy mierzą się z ograniczonym dostępem do kapitału, niejasnymi kryteriami konkursowymi czy brakiem skutecznych instrumentów wsparcia dla MŚP.

Priorytety dla nowej polityki przemysłowej UE

Odbudowa konkurencyjności gospodarki UE wymaga obniżenia kosztów energii i emisji CO₂, poprawy dostępu do finansowania, uczciwych zasad handlu międzynarodowego oraz wzmocnienia koncepcji „Made in Europe”.

Unia powinna aktywniej chronić swój rynek, bazę przemysłową i technologie, wykorzystując instrumenty handlowe wobec importu opartego na zniekształconych kosztach produkcji, który osłabia konkurencyjność europejskich producentów.

Kluczowe znaczenie ma także ochrona europejskich łańcuchów wartości. Powinna ona stać się standardem przy wydatkowaniu środków publicznych, dopuszczaniu inwestycji zagranicznych oraz projektowaniu polityk UE. Obejmuje to m.in. stosowanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych, wsparcie produkcji przemysłowej w UE oraz wzmacnianie europejskich dostawców technologii.

Transformacja energetyczna powinna opierać się na systemie wsparcia dla przemysłu, a nie wyłącznie na mechanizmach kosztowych. Konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków z budżetu UE na dekarbonizację przemysłu energochłonnego oraz zapewnienie sprawiedliwego finansowania dla wszystkich regionów Unii, w tym Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy porządek przemysłowy tematem szczytu w Brukseli

O tych wyzwaniach i kierunkach zmian będą dyskutować uczestnicy Competitiveness & Security Business Summit, który odbędzie się 18 marca w Brukseli - dzień przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Wydarzenie, organizowane przez Business & Science Poland, odbywa się pod hasłem „Nowy Porządek Przemysłowy”. Podczas sesji poświęconych m.in. dekarbonizacji, finansowaniu, obronności i innowacjom unijni decydenci, przedstawiciele administracji oraz biznesu będą debatować nad tym, jak odbudować konkurencyjność europejskiej gospodarki. Wnioski z marcowego spotkania mogą stać się ważnym punktem wyjścia do dalszych prac nad koncepcją nowego porządku przemysłowego dla Europy.

Dziennik Gazeta Prawna jest patronem medialnym wydarzenia.

Strona internetowa wydarzenia: csbs.brussels