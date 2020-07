"Zdecydowaliśmy się na zakup znaczącego pakietu akcji InventionMed, m.in. z uwagi na wspólnie prowadzone projekty oraz fakt, że nasze profile są znacząco zbliżone. Zarówno my, jak i InventionMed działamy w obrębie nowych technologii. Liczymy, że połączenie sił wzmocni nasze firmy, m.in. poprzez wzajemne urozmaicenie naszych kompetencji. Wierzymy w strategię InventionMed. Wiążemy z tą bliską współpracą duże nadzieje, szczególnie że zaawansowana technologia rozszerzonej rzeczywistości, jaką dysponuje InventionMed, doskonale wpisuje się w obecną pandemiczną sytuację świata. Ostatnie miesiące pokazały nam, że postęp technologiczny nie tylko ułatwia życie, ale często i je ratuje. Nowe technologie, w tym VR i AR to perspektywiczny rynek" - powiedział prezes SoftBlue Michał Kierul, cytowany w komunikacie.



SoftBlue kupiło łączny pakiet ponad 10 mln akcji, co stanowi blisko 30% wszystkich akcji InventionMed. Obecnie wśród głównych akcjonariuszy nie ma żadnych podmiotów zagranicznych, zaznaczono.



"Dołączenie tej spółki do grona naszych akcjonariuszy pozwala na posiadanie w naszych strukturach kolejnego silnego podmiotu, co mam nadzieję jeszcze bardziej umocni pozycję rynkową naszej spółki. Liczymy również, że wiedza naszych partnerów przełoży się na dynamiczny rozwój InventionMed" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, także cytowany w komunikacie.



Spółki w maju tego roku podpisały list intencyjny, w ramach którego SoftBlue zadeklarowało wsparcie w realizacji bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość). Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł. 'Wirtualny szpital' będzie wyposażony w innowacyjne rozwiązania technologiczne i prototypowe symulatory medyczne w oparciu o VR i AR, a także podwójną immersję - autorską technologię InventionMed.



"Naszych partnerów biznesowych wesprzemy niezbędnymi do realizacji 'wirtualnego szpitala' innowacyjnymi zasobami technologicznymi oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie nowych technologii" - dodał prezes SoftBlue.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.



SoftBlue powstało w 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)