Zysk operacyjny wyniósł 1,76 mln zł wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,62 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,82 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. r.obr. 2019/2020 (październik 2019 - czerwiec 2020) spółka miała 4,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 104,99 mln zł w porównaniu z 99,06 mln zł rok wcześniej.



"Grupa Sescom zakończyła trzy kwartały roku obrotowego wzrostem przychodów o ok. 5,9 mln względem analogicznego okresu w roku ubiegłym (+6% r/r) oraz spadkiem zysku operacyjnego z poziomu ok. 7,5 mln zł do 6,1 mln zł w tym samym okresie (-19% r/r). Porównując wyłącznie trzecie kwartały, okres od kwietnia do czerwca 2020 r. był gorszy pod względem sprzedażowym (26,6 mln zł przychodów oznaczało rezultat gorszy o 16% r/r) ale lepszy pod względem uzyskanej marży operacyjnej (EBIT na poziomie 1,8 mln zł to wynik lepszy od ubiegłorocznego o ok. 26%)" - czytamy w raporcie.



Porównując ze sobą wyłącznie trzeci kwartał w obecnym oraz ubiegłym roku obrotowym, widoczny jest wyraźny wzrost marż: marży EBITDA z 5,8% do poziomu powyżej 10%. Do 4,9% wzrosła również marża zysku netto. Sytuacja odwrotna od zaobserwowanej w wynikach za trzy kwartały narastająco wynika z działań podjętych przez grupę emitenta w miesiącach dotkniętych restrykcjami handlowymi, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 4,07 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.



