Wskazywał on na szanse, jakie w tym kontekście niesie fuzja Orlenu z Lotosem. Optymalizacja kosztowa podmiotów, synergie w logistyce czy produkcji, wzmocnienie połączonych firm w negocjacjach cenowych z dostawcami surowców czy koncentracja na wysokomarżowych produktach to – zdaniem eksperta - dużo lepsze pozwalające na budowę przewag konkurencyjnych względem globalnych koncernów.

Podobne argumenty wytaczał prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Wskazywał, że połączenie firm to coś więcej niż pójście w kierunku zwiększania wyników. – To koncepcja wychodząca daleko w przyszłość. Niedługo przeszłością będzie mówienie o obecnych źródłach energii. Dziś perspektywa fuzji to produkcja wodoru, przechowywanie energii itd. – tłumaczył.

– To wyzwanie, przed którym stoimy, koszt połączenia. (…) Ale my nie pozbywamy się części majątku, nie oddamy tak po prostu stacji Lotosu i 30 proc. rafinerii w Gdańsku. To będzie sprzedaż inwestorowi. Naszym celem jest, by środki uzyskane ze sprzedaży wykorzystać na cele rozwojowe – powiedział Ciborski.