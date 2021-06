Reklama

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczynają się dziś, tj. 24 czerwca, a planowane zakończenie przewidziana na 14 lipca br. za pośrednictwem platformy inwestycyjnej NWAI Dom Maklerski. Przydział akcji nowej emisji ma nastąpić do 16 lipca. Z emisji akcji serii C spółka planuje pozyskać do 4,5 mln zł.

"Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- dokończenie produkcji i wydanie gry 'Serial Cleaners' (premiera w II poł. 2021) - przede wszystkim na koszty zespołu produkcyjnego, przeprowadzenie testów, wykonanie konwersji gry na konsole oraz marketing. Do zakończenia produkcji i wydania gry do zainwestowania pozostaje kwota ok. 1 mln zł. Budżet gry opiewa na kwotę ok. 2,5 mln zł, z czego do końca pierwszego kwartału 2021 sfinansowano już ok. 1,5 mln zł,

- produkcję, współfinansowanie i wydanie największej gry w historii spółki pod nazwą kodową 'Project Cardinal' we współpracy z Paradox Interactive AB (premiera w 2023). Aktualnie zakończone zostały prace koncepcyjne nad projektem oraz dokumentacją projektową i rozpoczęto fazę preprodukcji. Finansowanie tytułu zgodnie z umową podzielone jest pomiędzy spółkę a Paradox Interactive AB na zasadzie partnerskiej, natomiast finansowanie działań marketingowych realizowane będzie przez Paradox Interactive AB,

- dokończenie własnego projektu badawczo-rozwojowego w ramach programu GameINN pod nazwą 'Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity'. Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 5,3 mln zł, przy kosztach całkowitych projektu ok. 7,9 mln zł,

- podniesienie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy oraz wzmocnienie zespołu Draw Distance. Koncentracja na grach AA (cena wyjściowa gry od 29,99 euro/USD), wymaga podniesienia budżetów produkcyjnych na grę do ok. 5 mln zł oraz zwiększenie zatrudnienia do ok. 45 osób (z 30 osób obecnie), w celu wzmocnienia i dalszej profesjonalizacji organizacji, aby prowadzić skuteczne działania sprzedażowe oraz produkcję dwóch wysokiej jakości gier jednocześnie" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, "Serial Cleaners" ukaże się jeszcze w tym roku - prace produkcyjne dobiegają końca, a najbliższe prezentacje gry zaplanowane są na lipiec (pokaz rozgrywki) oraz sierpień (zwiastun z okazji targów Gamescom). Jednocześnie Spółka rozpoczęła pracę nad "Project Cardinal", współfinansowanym przez Paradox Interactive AB.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

(ISBnews)