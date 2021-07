Reklama

W opracowaniu i budowaniu aplikacji InPost Fresh firma InPost bazowała na doświadczeniu w tworzeniu i zarządzaniu jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce - InPost Mobile, która ma blisko 7 mln aktywnych użytkowników.

"Z naszym najnowszym dzieckiem, aplikacją InPost Fresh - czyli platformą do zamawiania produktów spożywczych - startujemy testowo w Warszawie. Testy będą trwały kilka miesięcy, jednak później będziemy rozszerzać zasięg, by stać się największym ogólnopolskim żywnościowym marketplace. To prawdziwa rewolucja. Nasz partner skorzysta z wiedzy i doświadczenia, jakie posiadamy w zakresie rozwiązań mobilnych, a przy tym nie będzie musiał inwestować we własną logistykę ostatniej mili" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że nowa platforma oznacza w przyszłości możliwość zaistnienia online dla wielu firm działających dotychczas tylko w trybie offline.

"Partnerstwo Makro i InPost, które opiera się na silnych kompetencjach naszej firmy w obszarze najwyższej jakości produktów spożywczych, zaś InPost w dostawie do klienta końcowego - dają podstawę, aby planować szybką i szeroką ekspansję. Klientom oferujemy wysoką jakość dostaw ponad 10 tysięcy produktów. Szczególnie stawiamy na kategorie, w których przez lata zbudowaliśmy silną pozycję w tak wymagającej grupie klientów, jak HoReCa" - dodał prezes Makro Polska Dominik Branny.

Przez aplikację można wybierać w asortymencie ponad 10 tysięcy produktów w dostawie na ten sam i kolejny dzień - wśród nich szeroki wybór świeżych ryb, mięsa, owoców i warzyw. Klienci mają do dyspozycji najwygodniejsze formy płatności: przedpłata (BLIK, szybki przelew i karta) lub za pomocą karty i Blika przy odbiorze od kuriera, podano w materiale.

"Początkowo dostawy z InPost Fresh będą testowane na terenie Warszawy, w trzech modelach: Express z dowozem nawet w 60 min., dostawą w dniu zamówienia oraz z dostawą zaplanowaną na kolejne dni. Co ważne, w przypadku dwóch ostatnich modeli dostaw, klienci będą mogli precyzyjnie określić godzinę, o której chcą odebrać zamówienie. Zakupy będą przewożone transportem InPost w kontrolowanej temperaturze zgodnie z rekomendacjami producenta, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że produkty zachowają swoją jakość i świeżość" - czytamy dalej w komunikacie.

Za pomocą aplikacji - oprócz zrobienia zakupów - klienci mogą śledzić poszczególne etapy realizacji zamówienia. Dostawa zakupów w ramach InPost Fresh realizowana jest bezpośrednio pod drzwi klienta, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)