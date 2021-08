Reklama

"Mamy nadzieję, że to będzie trend w kolejnych kwartałach. Widzimy zwiększony popyt na kredyt, więc wydaje nam się, że powinno być nie gorzej i zachowujemy umiarkowany optymizm. Będziemy szukać przychodów prowizyjnych w różnych miejscach, gdzie jeszcze ich nie mamy - oczywiście to nie jest zapowiedź podwyżki tabel opłat i prowizji. Natomiast tam gdzie mamy coś nieszczelnego, to będziemy nad tym jeszcze pracować" - powiedział wiceprezes Dariusz Szwed, pytany na ile realna jest dalsza poprawa wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w II kw. 183,38 mln zł wobec 154,58 mln zł rok wcześniej i 177,71 mln zł kwartał wcześniej.

Prezes Iwona Duda skomentowała perspektywy dla wyniku odsetkowego i wyniku netto.

"Poruszamy się w środowisku niskich stóp procentowych i to wpływa na nasz wynik odsetkowy. Będziemy podejmowali wszelkie działania starające się uzyskiwać wzrosty w tym obszarze, ale nie jest to łatwe. Oczywiście dostosowujemy naszą ofertę i mamy nadzieję, że będzie się ten wynik stopniowo poprawiał no i oczywiście liczymy na wzrost stóp procentowych - jak cały rynek" - powiedziała Duda podczas konferencji prasowej.

"Jako bank nie podajemy prognoz wyników, niemniej jednak trend oceniamy pozytywnie i patrzymy z dużym optymizmem jak chodzi o działania Alior Banku w kolejnym okresie" - powiedziała Duda, pytana czy wynik netto za II półrocze będzie nie gorszy niż w I poł. 2021 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kw. 666,66 mln zł wobec 721,98 mln zł rok wcześniej i 670,18 mln kwartał wcześniej.

Alior Bank odnotował 123,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 585,5 mln zł straty rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. bank miał 231,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 513,37 mln zł straty rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)