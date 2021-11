Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 125,07 mln zł wobec 73,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,98 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 341,95 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 108,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 87,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 819,87 mln zł w porównaniu z 746,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł 117,28 mln zł (w samym III kwartale: 70,33 mln zł).

Wartość aktywów Echo Investment na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o 25% wyższa niż na koniec 2020 r. Wynika to przede wszystkim z przejęcia grupy Archicom. Wartość aktywów mieszkaniowych wzrosła w tym czasie prawie dwukrotnie.

"Jesteśmy skupieni na utrzymywaniu naszej firmy w zdrowej kondycji. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec września było to 739 mln zł. Obserwując zmianujące się warunki gospodarcze, od początku roku obniżyliśmy wskaźnik długu netto do wartości aktywów z 47% do 37%. W 2022 r. spodziewamy się dalszego zmniejszania tego wskaźnika" - powiedział wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W trzecim kwartale 2021 r. Grupa wypracowała 70 mln zł zysku netto. Było to głównie rezultatem przekazania klientom 757 mieszkań, wzrostu wartości biurowców i mocniejszym wynikom działania centrum handlowego Libero, wymieniono.

Po trzech kwartałach tego roku Grupa Echo-Archicom sprzedała 2 322 mieszkania i znalazła się w pierwszej piątce deweloperów pod względem sprzedaży. Obie firmy rozpoczęły budowę blisko 1,3 tys. mieszkań, a w czwartym kwartale rozpoczną jeszcze blisko 1,4 tys., zapowiedziano.

"Rynek nam sprzyja: podaż nowych mieszkań się zmniejsza, popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, a ceny rosną. Jesteśmy przekonani, że ta sytuacja w nadchodzących kwartałach przełoży się na wzrost skali i opłacalności naszych projektów. Nasz wspólny bank ziemi, zabezpieczony w większości przed pandemią lub w jej trakcie, pozwala nam wybudować 15 tys. mieszkań. To jest wyjątkowo dobra sytuacja na dzisiejszym gorącym rynku gruntów" - powiedział prezes Nicklas Lindberg.

Oprócz mieszkań na sprzedaż, Grupa Echo skupia się jednocześnie na rozwijaniu Resi4Rent, spółki oferującej mieszkania na wynajem. Dziś firma ma 8,3 tys. lokali gotowych, w budowie i w przygotowaniu. Za rok Resi4Rent będzie zarządzało 3,7 tys. gotowych mieszkań, w 2023 r. - 6 tys., by ostatecznie do końca 2024 r. osiągnąć 10 tys. mieszkań.

"Profesjonalny sektor mieszkań na wynajem dopiero zaczął się rozwijać, ale już widać duże zainteresowanie wielu zagranicznych inwestorów. Dowodami na to są transakcje zawarte na tym rynku w ostatnim roku, przy stopach kapitalizacji na podobnym poziomie, co dla innych atrakcyjnych aktywów nieruchomościowych" - dodał Lindberg.

Grupa Echo Investment ma także w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. m2.

"Widzimy że po pandemicznym roku najemcy podejmują decyzje o wynajmie, zmianie biura czy jego powiększeniu. W tym roku pozyskaliśmy nowych, renomowanych najemców, jak Playtika, 3M GSC Poland, PepsiCo czy ABB, co pokazuje siłę sektora biurowego. Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu wynajęcia naszych budynków w budowie" - powiedział prezes.

Od początku roku Echo Investment sprzedało trzy biurowce w Warszawie za łączną kwotę blisko 290 mln euro: budynki Biur przy Willi i Biur przy Warzelni w kompleksie Browarów Warszawskich, a w czwartym kwartale także Moje Miejsce I.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 23,78 mln zł wobec 65,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)