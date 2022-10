Produkcja melaminy w spółce została całkowicie wstrzymana do odwołania 11 sierpnia br. Decyzję uzasadniano wówczas rekordowo wysokimi cenami gazu oraz znaczącym obniżeniem popytu na melaminę.

Zgodnie z czwartkowym komunikatem Grupy Azoty podjęto decyzję o wznowieniu pracy instalacji Melamina III w Segmencie Agro oraz instalacji kaprolaktamu w Segmencie Tworzywa w spółce Zakłady Azotowe "Puławy".

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Melamina służy do wyrobu np. żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów – w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski