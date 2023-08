Warto podkreślić, że w pierwszych trzech miesiącach br. 41,5 tys. zawieszonych jednoosobowych firm wnioskowało o wznowienie. To aż o ponad 24% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To w naszej ocenie świadczy o lekkiej poprawie nastrojów po bardzo trudnych ekonomicznie czasach. Eksperci uważają, że w przypadku poprawy sytuacji w gospodarce wznowień będzie więcej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Co ważne te mikro firmy stanowią ogromną cześć polskiego biznesu. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że na koniec ubiegłego roku w Polsce zarejestrowanych było 2,5 mln aktywnych działalności gospodarczych.

Podmioty te podobnie jak średnie czy duże przedsiębiorstwa chcą się rozwijać poprzez inwestycje.

Podjęcie decyzji o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stają młodzi przedsiębiorcy to fundusze na inwestycje, których najczęściej w portfelu brak.

Leasing na start

Leasing najczęściej okazuje się łatwiejszym produktem do uzyskania niż inne formy finansowania. Wynika to z faktu, że leasingowana rzecz, np. samochód lub maszyna rolnicza, należy cały czas do leasingodawcy. To powoduje, że przy podpisywaniu umowy finansujący może sobie pozwolić na nieco mniejsze wymogi formalne wobec swoich klientów. Wszystkie wnioski są dokładnie oceniane pod kątem ryzyka, ale mniejsza ilość formalności, które należy spełnić, powoduje, że cały proces leasingowy jest krótszy i mniej skomplikowany niż procedura ubiegania się np. o kredyt bankowy.

Po drugie, „zmorą” każdego przedsiębiorcy są podatki, ale leasing pozwala na ich zasadnicze obniżenie. W przypadku leasingu operacyjnego korzystający z danego przedmiotu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie comiesięczne raty leasingowe – zarówno część kapitałową jak i odsetkową – oraz całą opłatę wstępną. Dzięki temu zmniejsza się wysokość podatku dochodowego do zapłacenia. Jeśli chodzi o leasing finansowy, w którym środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy, podstawę opodatkowania leasingobiorcy obniża część odsetkowa rat.

Po trzecie, w ramach leasingu firmy mają do wyboru szereg atrakcyjnych usług dodatkowych, które normalnie musiałyby zapewnić sobie w ramach oddzielnych umów. Zaliczamy do nich m.in. ubezpieczenia. I mowa tutaj nie tylko o polisach komunikacyjnych, ale również majątkowych, assistance czy ochronie prawnej.

Oferta dla JDG. Na jakich warunkach?

Obserwujemy jak dynamicznie zmienia się struktura JDG z sektora mikroprzedsiębiorstw w podziale na sekcje PKD. W miejsce 10 tradycyjnych biznesów - handel, gastronomia, hotelarstwo, piekarnictwo, usługi fryzjerskie, taxi…- powstaje 11 nowych, w coraz większym stopniu związanych z nowymi produktami i usługami, przede wszystkim w IT oraz obszarze szeroko pojętej informacji i komunikacji.

Wszystkie te podmioty, aby się rozwijać muszą inwestować i potrzebują finansowania.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy maksymalnie ułatwić dostęp do finansowania właścicielom najmniejszych podmiotów gospodarczych, aby mieli takie same możliwości wzięcia w leasing samochodów osobowego czy niezbędnego dziś sprzętu IT jak małe i średnie podmioty.

Od lipca br. dostępna jest w EFL nowa oferta finansowania skierowana do firm zarejestrowanych jako jednoosobowe działalności gospodarcze, których właściciele mają nie mniej niż 25 lat. O leasing mogą ubiegać się firmy od pierwszego dnia działalności, bez znaczenia w jakiej branży prowadzą swoje biznesy. Może to być m.in. szerokorozumiana działalność IT, marketingowa, handlowa czy produkcyjna.

Klienci przy wpłacie początkowej na poziomie od 20% mogą ubiegać się o finansowanie w EFL samochodów osobowych lub dostawczych (nowych lub używanych, nie starszych niż 3 lata), o wartości nawet do 190 tys. PLN netto oraz sprzętu IT, o wartości nawet do 24 tys. PLN netto Oferta dotyczy leasingu operacyjnego i finansowego w walucie PLN lub EURO.

Startupom zapewniamy fachowe doradztwo, proste procedury oraz przygotowane w zrozumiałym języku dokumenty. Co ważne dla tej grupy przedsiębiorców, umożliwiliśmy również zawarcie umowy leasingowej z dowolnego miejsca na świecie, korzystając wyłącznie z elektronicznych form komunikacji takich jak wideoweryfikacja i podpis elektroniczny.