Według danych Carisyou z Seulu i koreańskiego ministerstwa handlu styczeń był najgorszym miesiącem od lipca 2022 r., kiedy producent samochodów z Austin w Teksasie nie sprzedał w Korei żadnego pojazdu. W styczniu tego roku Tesla sprzedała tylko jeden samochód, SUV-a Model Y. Spadek popytu na auta elektryczne nie dotyczy tylko Tesli. Z danych Carisyou wynika, że wśród wszystkich producentów samochodów liczba nowych pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Korei spadła w styczniu o 80 proc. w porównaniu z grudniem.

Co obniża popyt na samochody elektryczne?

Producenci samochodów stoją w obliczu spowolnienia entuzjazmu dla pojazdów elektrycznych w Korei Południowej. Na zmianę nastawienia klientów do aut elektrycznych wpływa kilka czynników. Wyższe stopy procentowe i inflacja skłaniają konsumentów do ograniczenia wydatków. Dodatkowo popyt na elektryki ograniczany jest przez obawy związane z pożarami akumulatorów i niedobór szybkich ładowarek.

Słabo sprzedający się styczeń Tesli oznacza poważną zmianę dla marki, ponieważ wyprodukowany w Chinach Model Y był jednym z najlepiej sprzedających się modeli w ubiegłym roku.

Klienci czekają na dotacje

Według Lee Hang-Koo, szefa Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology, najwięksi entuzjaści już kupili pojazdy elektryczne, a konsumenci masowi nie chcą jeszcze ich kupować. Popularności Tesli szkodzą także jej powiązania z Chinami – dodał.

„Niektórzy klienci przestali lubić Teslę, gdy odkryli, że niektóre z nich są produkowane w Chinach”, a konsumenci są zaniepokojeni jakością produkcji, powiedział.

Na sprzedaż pojazdów elektrycznych w Korei wpływają również silne sezonowe wahania popytu. Zdaniem Lee wiele osób unika zakupu pojazdów w styczniu, ponieważ chcą poczekać na ogłoszenie przez rząd dotacji.

W lipcu 2023 roku firma ustaliła cenę sprzedaży wyprodukowanego w Chinach Modelu Y na 56 990 000 wonów (43 tys. dolarów), co sprowadza go poniżej progu 57 mln koreańskich wonów, który pozwala kwalifikować Model Y do pełnej dotacji rządowej.