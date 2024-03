[INFORMACJA PRASOWA]

„Akwizycja Grupy Semergy ma przełomowe znaczenie dla rozwoju Grupy WeNet. Po tej transakcji osiągniemy w 2024 roku przychody na poziomie około 400 mln zł oraz zysk EBITDA w wysokości ponad 80 mln zł. Po uwolnieniu synergii przychodowych i kosztowych, EBITDA Grupy WeNet powinna przekroczyć 100 mln zł, a portfolio klientów 75 tysięcy” - podsumowuje Jarosław Mikos, Prezes Zarządu WeNet Group S.A.

Zgoda na dokonanie transakcji obejmuje marki do tej pory należące do Grupy Semergy, tj. Sunrise Systems, Artefakt, Widzialni.pl, Semahead oraz Grupa TENSE, które specjalizują się w dostarczaniu innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań w obszarze marketingu internetowego. Świadczą szereg usług komplementarnych do oferty WeNet Group, takich jak optymalizacja wyszukiwarek (SEO), usługi pay per click (PPC), content marketing, analityka internetowa i obsługa mediów społecznościowych. Usługi marketingu cyfrowego oferowane przez Spółki są dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w całej Polsce.

Transakcja sprawia, że WeNet Group zyska nie tylko unikalne portfolio produktów i klientów, ale również umocni pozycję lidera we wszystkich kluczowych liniach biznesowych: tworzeniu i pozycjonowaniu stron internetowych, realizacji dedykowanych kampanii reklamowych, działań marketingu lokalnego i SEO, a także tworzeniu e-sklepów oraz hostingu stron internetowych.

WeNet Group S.A. konsekwentnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania dla biznesu oparte na autorskim modelu sztucznej inteligencji (AI). Obecnie firma pracuje nad dotarciem do klientów w Stanach Zjednoczonych, promując unikatowe rozwiązania AI, m.in. narzędzie WebWave AI Builder™ do tworzenie stron internetowych w 3 minuty. Firma zatrudnia ponad 1 000 pracowników, a po transakcji zwiększy swoje zasoby do poziomu 1 500 pracowników, stanowiących zespoły doradców internetowych, ekspertów i specjalistów w obszarze marketingu w sieci. Firma posiada biura w 17 lokalizacjach w Polsce oraz swoje przedstawicielstwa za granicą: na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.