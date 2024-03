KEFiP jest najważniejszą i największą tego typu konferencją w Polsce, na której spotykają się biznes, administracja i nauka - aby nawzajem się inspirować, dyskutować i rozwijać nowoczesne działania edukacyjne w zakresie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ stanowiła centralny punkt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy 6 organizacji pozarządowych, popartej uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentem inicjatywy REE 2024 jest pięć wyjątkowych dla historii polskiej ekonomii, setnych rocznic, w tym okazja do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”

Wydarzenie rozpoczęły wystąpienia gości specjalnych, a wśród nich m.in. prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego oraz prezesa Związku Banków Polskich i Przewodniczącego Komitetu Programowego REE 2024 – Tadeusza Białka. Goście wysłuchali także przemówienia Agnes Fridely (Legal Officer, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commision) na temat „Financial literacy and the EU: Why does it matter? What is the Commission doing about it?”

Cykl debat i paneli pierwszego dnia Kongresu rozpoczęła debata ekonomistów, organizowana we współpracy z Instytutem Finansów Publicznych pt. „Kryzys gospodarczy najsurowszym nauczycielem ekonomii - tak było, jest i musi być?”, w której udział wzięli byli ministrowie finansów: Marek Belka, Mateusz Szczurek, Mieczysław Gronicki, Maciej Grabowski.

Następnie, przedstawiciele środowiska akademickiego porozmawiali o wpływie nauki na rozwój gospodarczy, w trakcie debaty „Świat nauki podstawą rozwoju świata gospodarki - diagnoza stanu obecnego i najpilniejsze wyzwania”, którą poprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Honorowego REE 2024. Jego gośćmi byli: dr hab. prof. UWM Mirosław Gornowicz (Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); prof. dr hab. Maciej Żukowski (Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu); dr hab. prof. nadzw. Robert Rządca (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Głos zabrała także prof. Danuta Hübner w fireside chacie pt. "20 lat Polski w Unii Europejskiej - edukacja ekonomiczna społeczeństwa metodą faktów". W dalszej części dnia uczestnicy wysłuchali:

Debaty "Jak zachęcić młodych Polaków wchodzących na rynek pracy do długoterminowego oszczędzania na emeryturę?"

Debaty "Edukacja w cyberbepieczeństwie – jeszcze człowiek czy już sztuczna inteligencja?"

Debaty "Jak wyważyć zrównoważenie, czyli czy do E, S, G podchodzić tak samo?"

Drugiego dnia Kongresu odbyło się łącznie 5 debat i fireside chatów, w trakcie których poruszone zostały kwestie wyzwań dla edukacji ekonomicznej w Polsce, roli banków w procesie edukacji czy wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Na początek, uczestnicy wysłuchali rozmowy „Stan i wyzwania przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce”, w której udział wzięli: prof. UEK, dr hab. Tomasz Rachwał oraz dr hab., prof. UŁ, Agnieszka Kurczewska. Następnie o edukacji, ale innym jej wymiarze, bo o roli banków w całym procesie ze swoimi gośćmi rozmawiał Krzysztof Berenda. Byli nimi: Bożena Graczyk (Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski); Wojciech Rybak (Członek Zarządu, Bank Millennium); Leszek Skiba (Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.)

Po przerwie Karolina Wysota – dziennikarka Money.pl zaprosiła do rozmowy „Jest ryzyko...powinno być ubezpieczenie - potrzeby edukacyjne społeczeństwa a priorytety branży ubezpieczeniowej”. Jej gościem był dr hab. prof. SGH Marcin Kawiński (Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Następnie, uczestnicy wysłuchali debaty rynku kapitałowego - „Jak zmienić postawy i przekonania młodych Polaków nt. oszczędzania i inwestowania – wyzwania dla instytucji rynku kapitałowego”, w której udział wzięli: Monika Gorgoń (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), Michał Masłowski (Członek Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), Małgorzata Rusewicz (Prezes Zarządu Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami), Mariola Szymańska (Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska) i Kacper Makowski (finalista Index Investment Challenge w 2022 roku, absolwent University of Warwick).

Drugi dzień KEFiP zakończył fireside chat „Nowe technologie w służbie edukacji przedsiębiorczości” z udziałem Elizy Kruczkowskiej (Dyrektor, Departament Rozwoju Innowacji, PFR) i Konrada Wierzchowskiego (CEE Client Solution Education Lead, Dell Technologies)

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Rady Edukacji Finansowej i Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, a patronami instytucjonalnymi byli: Związek Banków Polskich i GPW. Partnerzy kongresu: ING Bank Śląski, Fundacja Santander, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Skarbiec TFI, Centrum Procesów Bankowych i Informacji, Reduta Banku Polskiego.