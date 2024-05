Spółka poinformowała we wtorkowym komunikacie, że 7 maja 2024 r. otrzymała rezygnację Huberta Kamoli z funkcji członka rady nadzorczej, bez podania przyczyny rezygnacji.

"W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki (...) podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 8 maja 2024 roku, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, Pana Huberta Kamoli na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu" - dodano.

W informacji wskazano, że od 12 kwietnia 2024 r. Kamola był delegowany przez radę nadzorczą do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki.

Jak podano w biogramie Kamoli, to menedżer z 20-letnim doświadczenie w sektorze chemicznym i nawozowym. Ma również międzynarodowe doświadczenie w zakresie handlu, logistyki i surowców strategicznych. Przez wiele lat uczestniczył w kształtowaniu regulacji z zakresu instrumentów ochrony handlu na poziomie europejskim, inicjując wiele ważnych dla sektora rozwiązań.

Hubert Kamola ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, ma również dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign, a także dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych. (PAP)