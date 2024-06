Dynamiczny rozwój rynku magazynowego w Polsce

Polski rynek magazynowy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a co za tym idzie – obiekty magazynowe w naszym kraju są jednymi z najnowszych. Aż 54 proc. istniejących zasobów stanowią magazyny wybudowane w ciągu ostatnich pięciu lat - poinformowano w raporcie firmy JLL.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej wynajęto ponad 30 mln mkw powierzchni magazynowej, co oznacza, że sektor ten powiększył się 20-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat. Znaczący wpływ na rozkwit rynku magazynowego miał rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. W tym czasie przybyło jednocześnie ponad 4 tys. km dróg szybkiego ruchu - wskazano.

Wpływ akcesji do UE na rozwój sektora magazynowego

Jak wynika z raportu, pierwsze nowoczesne obiekty realizowane w Polsce przez czołowych graczy branży deweloperskiej pojawiły się po 2000 r. Jednak za przełomowy w rozwoju sektora należy uznać rok 2004. Rynek magazynowy w Polsce osiągnął wtedy 1,6 miliona mkw, a w Warszawie zlokalizowane było 63 proc. tej powierzchni. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło jednak mocne przyspieszenie rozwoju tego sektora, rozwinęły się okolice Wrocławia, Wielkopolska i centralna Polska.

W pierwszych latach akcesja Polski do UE spowodowała szybki wzrost. Rekordową dynamikę odnotowano między 2007 a 2008 rokiem, wyniosła ona 44 proc. r/r. Światowy kryzys gospodarczo-finansowy doprowadził jednak do spowolnienia i w latach 2010-2013 wzrost utrzymywał się na poziomie 5-8 proc. rocznie. W kolejnych latach nastąpiło odbicie rynku i już w 2016 roku całkowite zasoby wynosiły 10 mln mkw.

Rozkwit sektora e-commerce i jego wpływ na rynek magazynowy

"Rozpoczął się wówczas rozkwit branży e-commerce, swoje magazyny lokowały w Polsce takie sieci jak Amazon i Zalando. Kolejnym znaczącym bodźcem dla już rozpędzonego sektora magazynowego była pandemia. Na skutek rekordowej aktywności deweloperskiej z lat 2021/2022 w I kw. 2023 r. powierzchnia w budowie osiągnęła blisko 5 milionów mkw. Rok 2023 upłynął jednak pod znakiem rosnącego wskaźnika powierzchni niewynajętej. W ostatnich latach silnie rozwinęły się również Trójmiasto, Szczecin i Lubuskie" - czytamy.

Jak zauważyli autorzy raportu, w ostatnich latach deweloperzy zaczęli wprowadzać dodatkowe rozwiązania techniczne, w tym proekologiczne, które zaowocowały podwyższeniem standardu wielu powstających obiektów magazynowych. W oczach najemców i deweloperów na znaczeniu zyskują m.in. nowoczesne technologie, automatyzacja, OZE oraz inne zrównoważone rozwiązania. Jednak mimo dominującej roli nowych inwestycji, nawet starsze parki logistyczne zbudowane w latach 2000-2010, o ile są profesjonalnie zarządzane i stale modernizowane, mają szanse dorównać standardem nowym projektom deweloperskim. Zapewniają one również dodatkowe korzyści.

„Starsze obiekty mają w większości przypadków niezaprzeczalny atut w postaci doskonałej lokalizacji. Dodatkowo, często wygrywają w ocenie potencjalnych najemców niższymi stawkami czynszu oraz dostępnością powierzchni od ręki” - wskazał Maciej Kotowski z JLL.

Nasycenie powierzchnią magazynową w Polsce

Nasycenie powierzchnią magazynową w Polsce wynosi obecnie około 0,9 m² na mieszkańca. To mniej niż w Niemczech, Czechach oraz dużo mniej w porównaniu z krajami portowymi jak Belgia i Holandia. Jak zaznaczono w raporcie, biorąc pod uwagę, że znaczącą część popytu generowanego przez Niemcy obsługuje polski rynek magazynowy, a pozycja Polski jako hubu logistycznego w tej części Europy się umacnia, można się w najbliższych latach spodziewać wzrostu tego wskaźnika do około 1,5 mkw na mieszkańca, co oznacza dodatkowe 20 mln mkw powierzchni.

„Przewidujemy, że w najbliższych latach rynek magazynowy w Polsce będzie się rozwijał w stosunkowo stabilnym, chociaż nieco niższym tempie. Stosunkowo bezpieczne wydaje się założenie, że ciągu 6-8 lat rynek może powiększyć się o ok. 20 milionów mkw., na co wskazują prognozy popytu oraz możliwości deweloperów” – podsumował Maciej Kotowski. (PAP)