W pierwszym kwartale 2021 roku do użytku oddano 766 tys. mkw. powierzchni magazynowej, czyli o 79 proc. więcej w porównaniu rok do roku i 159 proc. więcej niż w ostatnim kwartale zeszłego roku – wynika z raportu firmy CBRE. W efekcie nowoczesna powierzchnia magazynowa w Polsce wynosi aż 21,3 mln mkw.

"Pandemia rozgrzała rynek magazynowy, którego tempo rozwoju jeszcze przyspiesza – mówi, cytowana w środowym komunikacie, Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE. "Buduje się bardzo dużo i większość nowych projektów szybko znajduje najemców. Powierzchnia oddana do użytku tylko w pierwszym kwartale br. stanowiła ponad jedną trzecią całej podaży w 2020 roku. To pozwala przewidywać, że zamkniemy 2021 rok z rekordowym wynikiem" - dodaje.

W budowie jest ponad 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego niemal trzy czwarte jest już zabezpieczone umowami najmu – wynika z najnowszego raportu CBRE. Znaczna część tej powstającej przestrzeni, bo 1,2 mln mkw., to budowy rozpoczęte w tym roku. Najwięcej buduje się w Wielkopolsce – 431 tys. mkw. powierzchni oraz w województwie łódzkim – 411 tys. mkw. i śląskim – 353 tys. mkw.

Czynnikiem, który napędza budowę nowych magazynów, jest duży popyt. W I kwartale, jak wynika z raportu CBRE, popyt na powierzchnie magazynowe, wyniósł 1,63 mln mkw. To najwyższy w historii wynik odnotowany na początku roku i jeden z najwyższych kwartalnych wyników. Większość z tego popytu stanowiły nowe umowy, ekspansje i umowy BTS, a odnowienia zajęły 30 proc. popytu na magazyny. Największą transakcją najmu była umowa na 109 tys. mkw. przestrzeni magazynowej w Panattoni BTS Poznań – informuje CBRE w komunikacie.

Tak duże zainteresowanie magazynami pozwala utrzymywać niski poziom pustostanów. Wynosi on obecnie 6,5 proc. W porównaniu rok do roku oznacza to spadek niewynajętej przestrzeni o 0,6 pp. Czynsze bazowe za wynajem powierzchni magazynowej w pierwszym kwartale br. nie uległy zmianie i pozostają na stabilnym poziomie 4-5,2 euro za mkw. za miesiąc w Warszawie oraz 2,7-3,9 euro za mkw. za miesiąc w pozostałych regionach kraju – czytamy w komunikacie.

CBRE Group, Inc. jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2020 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników w ponad 100 krajach.