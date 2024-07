Wzrost cen lotek do badmintona w Chinach

Jeszcze pół roku temu ceny opakowania 12 lotek kształtowały się na poziomie 210 juanów (ok. 112 złotych), a obecnie zaczynają się od 275 juanów wzwyż, co ostatnim czasie wywołało szereg dyskusji w kraju, gdzie badminton postrzegany jako sport narodowy i jest drugą najczęściej uprawianą dyscypliną.

Wysokiej klasy lotka jest zazwyczaj wykonana z 16 nachodzących na siebie piór, zwykle gęsich lub kaczych, i korka pokrytego warstwą skóry.

Wpływ cen wieprzowiny na rynek piór

Głównym czynnikiem skoku cen jest wzrost kosztów takich piór, ale nie tylko - pisze singapurski nadawca CNA, przytaczając wypowiedzi kilku ekspertów rynkowych. Jest on powiązany ze spadkiem cen wieprzowiny, co podkreśla wzajemne powiązania łańcuchów dostaw i efekt domina.

Jeśli cena mięsa wieprzowego jest niższa niż kaczki lub gęsi, będzie miało ono większy popyt wśród konsumentów, co powoduje, że mniej rolników będzie chciało hodować kaczki i gęsi, więc pióra stają się droższe - wyjaśnia tę zależność szanghajski dziennik "Jiefang Ribao", który jako jeden z pierwszych odnotował to zjawisko.

Chiny jako największy konsument wieprzowiny

CNA przypomina, że Chiny są największym na świecie producentem, konsumentem i importerem wieprzowiny. Oficjalne statystyki mówią, że w kraju konsumuje się ok. 700 mln świń rocznie.

Według danych chińskiego rządu cena żywca wieprzowego spada nieprzerwanie od listopada 2022 r., osiągając najniższy poziom 14,95 juana (ok. 8,2 zł) za kilogram w marcu br. To prawie połowa z 28 juanów (17,6 zł) za kilogram tuż przed rozpoczęciem spadku.

Rosnące koszty produkcji piór

Cytowana przez CNA zbieraczka piór powiedział, że kacze kosztują obecnie ok. 20 juanów (ok. 10,7 zł) za 500 gramów, podczas gdy pióra gęsie są wyceniane na 40 juanów (ok. 21 zł). Ich ceny w skupie wzrosły odpowiednio o 10 i 20 juanów rok do roku, a to z kolei oznacza, że sprzedawcy prawdopodobnie będą pobierać większe opłaty od fabryk, co będzie miało wpływ na koszt produktu końcowego.

Zwiększony popyt na lotki z powodu egzaminów

"Jiefang Ribao" zwraca jednak uwagę, że to nie jedyny powód wzrostu cen lotek, ponieważ ich podaż przewyższa popyt, co jest spowodowane także włączeniem badmintona w zakres egzaminu z wychowania fizycznego dla szkolnictwa wyższego, a to oznacza, że jeszcze więcej osób uprawia ten sport.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

