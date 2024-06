Dochodzenie, które według chińskiego Ministerstwa Handlu rozpoczęło się w poniedziałek, będzie postrzegane jako sprzeciw Pekinu wobec podobnych dochodzeń prowadzonych przez UE, czyli badani chińskich subsydiów w różnych branżach. Od lipca UE nałoży cła na import samochodów elektrycznych. Wieprzowina nie jest pierwszym towarem, który Państwo Środka wzięło pod lupę. W styczniu Chiny ogłosiły dochodzenie antydumpingowe dotyczące europejskiej brandy.

Tymczasem Komisja Europejska analizuje chińskie dochodzenie i jak powiedział w Brukseli rzecznik Olof Gill, „w stosownych przypadkach będzie interweniować, aby zapewnić pełną zgodność dochodzenia”.

Odpowiedź Chin na cła UE

Od czasu decyzji UE ws. pojazdów elektrycznych Pekin był bardzo krytyczny i oskarżał blok o protekcjonizm. Jednak oczekiwano, że w następstwie ostatniego posunięcia wspólnego bloku Chiny zastosują ograniczony i ukierunkowany odwet wobec UE, ponieważ Pekin obawiał się, że bardziej zdecydowana reakcja może przynieść odwrotny skutek.

Trudno na razie ocenić, jakie będą skutki śledztwa. Mimo to potencjalne chińskie ograniczenia nałożone na europejskie mięso uderzyłyby w duński przemysł mięsny „niezwykle mocno” – powiedział Ulrik Bremholm, wiceprzewodniczący Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności.

„Wojny handlowe nie są dobre dla nikogo, szczególnie w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Madrycie hiszpański minister rolnictwa Luis Planas. Dodał, że ma nadzieję, że ceł uda się uniknąć i „zrobi wszystko”, aby uniknąć wojny handlowej.

Handel wieprzowiną w UE

Handel wieprzowym mięsem to niewielka część całkowitego handlu Chin ze wspólnym blokiem. Według oficjalnych danych w zeszłym roku Chiny zaimportowały z UE towary o łącznej wartości 282 miliardów dolarów. W ostatnich latach wielkość eksportu wieprzowiny z UE do Chin spadła z powodu krajowej nadpodaży i niskich cen. W pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. eksport wieprzowiny z UE do Chin spadł już o 16 proc. rok do roku. Mimo to Chiny nadal pozostają dla europejskiej wspólnoty największym rynkiem zagranicznym wieprzowiny.

W zeszłym roku wartość europejskiego eksportu wieprzowiny do Chin wyniosła 1,83 miliarda dolarów, a największymi beneficjentami byli rolnicy z Hiszpanii, Danii i Holandii. Francja niedawno podpisała umowę w sprawie sprzedaży wieprzowiny i wina do Chin. Według stowarzyszenia branżowego Inaporc kraj ten jest głównym kierunkiem eksportu francuskiej wieprzowiny, które stwierdziło, że uważnie śledzi dochodzenie.