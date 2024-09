Największe chińskie firmy pod względem przychodów

Tylko pięć chińskich firm znajduje się w zestawieniu podmiotów z najwyższymi rocznymi przychodami. Co więcej, są to odległe pozycje. Najwyższą (40.) zajmuje działające w branży e-commerce Jingdong Mall z przychodami na poziomie 154 mld dol. Okrągły pułap 100 mld dol. osiągnęły jeszcze telekomunikacyjna China Mobile (47. pozycja) oraz tytan handlu elektronicznego Alibaba (53. pozycja). Co ciekawe, poza pierwszą „setką” znalazły się chociażby Tencent czy FoxconnIndustrial Internet.

Mocno w siłę urosły w ostatnich latach chińscy potentaci rynku motoryzacyjnego, z których „największe” są SAIC Motor oraz specjalizujący się w segmencie aut elektrycznych BYD. Odczuwa to mocno Tesla, która szybko traci udziały (szczególnie wobec drugiej z wymienionych firm) w chińskim rynku aut elektrycznych.

Zaskoczeniem dla polskiego czytelnika może być bardzo odległa pozycja producenta telefonów komórkowych Xiaomi (289. miejsce) oraz chińskiego odpowiednika Google – Baidu (620. miejsce).

Największe firmy na świecie firmy pod względem przychodów

Największą potęgą pod względem generowanych przychodów jest popularny w USA sprzedawca detaliczny Walmart, którego roczne przychody wynoszą ponad 665 mld dol. Tuż za jego plecami znajduje się Amazon (ponad 600 mld dol. przychodów).

Pozycje w czołówce rankingu zajmują także giganci sektora energetycznego – saudyjskie Saudi Aramco oraz chińskie Sinopec i PetroChina. Wysoko są także liderzy branży ochrony zdrowia, czyli UnitedHealt oraz CVS Health.

Zaskakiwać może, że pierwszą dziesiątkę zamyka przedstawiciel mocno krytykowanej branży. Chodzi o Volkswagena, który pomimo trudności, z jakimi zmagają się producenci samochodów spalinowych, wygenerował w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 350 mld dol. przychodu.

Za rewelacyjną sprzedażą Walmartu idą także ceny. W ciągu nieco ponad miesiąca firma zyskała na wycenie ponad 20 proc.

Wszystkie dane pochodzą ze strony companiesmarketcap.com.