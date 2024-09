Podczas panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Rewolucja w polskim sektorze samochodowym: zdefiniowanie zwycięskiej formuły”, który odbył się w ramach Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi, eksperci z różnych sektorów – od bankowości, przez przemysł, po instytucje publiczne – omawiali główne wyzwania i szanse, jakie stoją przed naszym krajem w kontekście transportu elektrycznego. Dyskusja skupiła się na kwestiach finansowania, edukacji, infrastruktury oraz pozycji Polski na globalnej mapie elektromobilności.

Kluczowa rola infrastruktury

Jednym z pierwszych tematów poruszonych w trakcie spotkania była ścisła zależność między rozwojem elektromobilności a transformacją sektora energetycznego. Jak podkreślił Mariusz Kondraciuk, dyrektor branży Smart Infrastructure w Siemens Polska, wdrożenie elektromobilności na szeroką skalę nie będzie możliwe bez modernizacji infrastruktury energetycznej, która musi zapewnić odpowiednie moce do ładowania pojazdów.

– Nie można mówić o transformacji w obszarze mobilności bez jednoczesnej transformacji sektora energetycznego. Przejście na elektromobilność bez modernizacji sieci i zwiększenia dostępnych mocy do infrastruktury ładowania będzie po prostu niemożliwe – zaznaczył.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że kluczowym elementem sukcesu jest zdecydowane zagęszczenie rozmieszczenia stacji ładowania oraz modernizacja sieci energetycznych, co pozwoli na efektywne zarządzanie wzrastającym zapotrzebowaniem na energię. Brak odpowiedniej infrastruktury może być poważnym problemem, zwłaszcza dla firm zarządzających flotami pojazdów.

– Budując stację ładowania przy naszej siedzibie, musieliśmy czekać ponad rok na jej podłączenie. Przy tym pilnie potrzebujemy ultraszybkich stacji, by nie tracić na ładowanie cennego czasu, szczególnie w przypadku flot biznesowych – dodał Mariusz Kondraciuk.

Finansowanie transformacji

Anna Trudzik, dyrektorka departamentu energetyki prosumenckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśliła, że transformacja sektora mobilności wymaga znacznych nakładów finansowych. Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing, zapewnił, że banki są gotowe wspierać inwestycje w elektromobilność, a dostępne są również fundusze europejskie.

– Dysponujemy środkami i współpracujemy z funduszami, w tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wykorzystujemy środki z KPO. Nie obawiam się o fundusze – są dostępne i jesteśmy gotowi je zainwestować – zapewnił Włodarczyk.

Paneliści podkreślali znaczenie odpowiedzialnego zarządzania finansami oraz stabilności przepisów, które umożliwią długofalowe inwestycje.

Edukacja kluczem do zmiany

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na kluczową rolę edukacji społeczeństwa. Jak zauważyli, świadomość korzyści płynących z elektromobilności w Polsce wciąż jest zbyt niska, co hamuje rozwój tej technologii. Edukacja powinna obejmować wszystkie poziomy nauczania, aby zmieniać społeczne podejście do mobilności i zachęcać do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu.

– Edukacja tematyczna powinna zaczynać się już od przedszkola. Oczywiście na wydarzeniach branżowych promujemy elektromobilność, ale konieczna jest zmiana jej powszechnego postrzegania, a to długotrwały proces. Musimy uczyć już najmłodszych, że zamiast samochodu spalinowego lepiej wybrać elektryczny rower – zaznaczył Mariusz Włodarczyk.

/> />

Wdrożenie elektromobilności na szeroką skalę nie będzie możliwe bez modernizacji infrastruktury energetycznej, która musi zapewnić odpowiednie moce do ładowania pojazdów – podkreślił Mariusz Kondraciuk

Eksperci podkreślali również znaczenie stabilności przepisów. Jasne i przewidywalne regulacje są kluczowe, aby przedsiębiorcy mogli podejmować długoterminowe decyzje inwestycyjne. Zmiany prawne w trakcie inwestycji mogą prowadzić do wstrzymania wdrażania flot elektrycznych i hamować rozwój elektromobilności.

Wykorzystać możliwości

Mimo braku własnej marki samochodowej Polska jest jednym z największych europejskich eksporterów komponentów motoryzacyjnych. Eksperci ocenili, że nasz kraj ma ogromną szansę, aby dzięki inwestycjom w nowe technologie stać się liderem produkcji elementów do pojazdów elektrycznych.

– Stoimy u progu wielkiej zmiany. Inwestujmy w cyfryzację i nowoczesne technologie, aby pozostać rynkiem konkurencyjnym – podsumował Mariusz Kondraciuk.

Podczas panelu dyskutowano także o konieczności dialogu między krajami Unii Europejskiej a Chinami, by ograniczać import komponentów i zwiększać produkcję na miejscu, zwłaszcza w zakresie kluczowych elementów, takich jak na przykład baterie do samochodów elektrycznych.

Niezależnie od obecnej pozycji Polska ma szansę stać się krajem dostarczającym innowacyjne produkty na rynek motoryzacyjny. Aby to osiągnąć, konieczne są inwestycje w najnowocześniejsze technologie oraz cyfryzację.

Eksperci zwracali uwagę na to, że cyfryzacja pozwala na lepsze zarządzanie infrastrukturą energetyczną oraz zwiększenie efektywności. Dzięki inteligentnym sieciom można szybciej dostarczać energię, a zmiana miksu energetycznego pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł do zasilania pojazdów elektrycznych.

– Musimy stawiać na cyfryzację. Branża motoryzacyjna w Polsce rozumie jej znaczenie, ale musi podążać tą ścieżką, aby pozostać konkurencyjną – dodał Mariusz Kondraciuk, przywołując badanie Digi Index Siemensa, które pokazuje, że mimo postępów w cyfryzacji wciąż jest dużo do zrobienia.

Elektryfikacja flot i ESG

W ostatnich latach coraz więcej firm dostosowuje swoje strategie do standardów ESG, a elektryfikacja flot samochodowych staje się kluczowym elementem realizacji ich zobowiązań środowiskowych. By wspierać rozwój elektromobilności w Polsce, Siemens oferuje ultraszybkie ładowarki o mocy do 300 kW, które mogą naładować pojazd w zaledwie 15 minut.

– Dzięki naszym rozwiązaniom Polacy nie będą zniechęcani wizją długiego czasu ładowania. Wystarczy krótka przerwa na kawę czy skorzystanie z toalety – podkreślił Mariusz Kondraciuk. Dodał, że produkty Siemensa powstają w ramach kontrolowanego łańcucha zasobów. Taki proces pomaga firmom w realizacji ich zobowiązań związanych z ESG.

Jaka w takim razie jest przyszłość sektora w Polsce? Uczestnicy zgodzili się, że – choć jesteśmy dopiero na początku transformacji – docelowo mamy szansę stać się jednym z europejskich liderów elektromobilności. Kluczem do sukcesu będą świadomość społeczeństwa, biznesu i decydentów, współpraca międzysektorowa oraz odpowiednie inwestycje.

SG

Partner