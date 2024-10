Betonoza, czyli nadmierne pokrywanie miast betonowymi powierzchniami, to problem, który dotyka wiele współczesnych metropolii. Coraz większe obszary miejskie są utwardzane, co prowadzi do wielu negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Jednym z efektywnych sposobów walki z tym zjawiskiem jest wykorzystanie betonu wodoprzepuszczalnego Hydromedia od Holcim Polska. Ten innowacyjny materiał budowlany pozwala na bardziej zrównoważone zarządzanie wodą opadową, co ma kluczowe znaczenie w kontekście zmian klimatycznych i rosnącej urbanizacji.

Hydromedia to wodoprzepuszczalna, uniwersalna nawierzchnia, umożliwiająca bardzo szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu bądź systemów kanalizacji. Zapobiega również efektowi lokalnych podtopień, gdyż stanowi świetny rezerwuar wody w przypadku nagłych i ulewnych opadów. Jest to proekologiczne rozwiązanie odprowadzające wodę opadową do gruntu, sprzyjające naturalnej cyrkulacji wody w przyrodzie. Taka struktura różni się od tradycyjnego betonu, który jest niemal całkowicie nieprzepuszczalny dla wody.

Tradycyjny beton i asfalt pochłaniają ciepło słoneczne, co prowadzi do wzrostu temperatury i przyczynia się do powstawania tzw. miejskich wysp ciepła. Beton wodoprzepuszczalny Hydromedia, zaprojektowany i wykonany na warstwach podbudowy przepuszczalnej, dzięki swoim strukturom lepiej oddaje ciepło i sprzyja parowaniu wody, co przyczynia się do chłodzenia powierzchni.

Retencja wody w miastach staje się coraz bardziej palącym problemem, z którym muszą zmierzyć się metropolie na całym świecie. Wzrost urbanizacji prowadzi do znacznego zmniejszenia obszarów przepuszczalnych, co utrudnia naturalną infiltrację wód deszczowych. Nawet niewielkie opady deszczu mogą prowadzić do poważnych problemów, gdy brak jest dostatecznych obszarów zielonych czy też systemów retencji. Rozwiązaniem jest Hydromedia razem z warstwami przepuszczalnymi w podbudowie, które nie tylko zatrzymują wodę deszczową, lecz także pozwalają na poprawę warunków siedliskowych nowo sadzonych drzew. Tradycyjne utwardzone powierzchnie są nieprzyjazne dla roślin. Rozwiązanie Holcim umożliwia rozwój roślinności w pobliżu utwardzonych obszarów, co sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności w miastach. Roślinność taka nie tylko poprawia estetykę przestrzeni miejskiej, ale również pełni ważne funkcje ekologiczne.

Wykorzystanie betonu wodoprzepuszczalnego Hydromedia wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju miast. Zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, promowanie zielonych przestrzeni oraz efektywne zarządzanie wodą opadową to kluczowe elementy miast przyszłości. Beton wodoprzepuszczalny przyczynia się do tworzenia bardziej przyjaznych i odpornych na zmiany klimatyczne obiektów. Wykorzystanie Hydromedii razem z przepuszczalnymi warstwami podbudowy jest przykładem współdziałania zielonej i szarej infrastruktury, prowadzącej do zwiększenia poziomu usług ekosystemowych i może być traktowane jako przykład rozwiązania opartego na naturze.

Beton wodoprzepuszczalny znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach miejskich oraz wiejskich. Może być wykorzystywany do budowy chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, a nawet dróg o małym natężeniu ruchu. Jego zastosowanie jest szczególnie efektywne w parkach, na placach zabaw oraz w innych miejscach, gdzie ważne jest zachowanie naturalnego obiegu wody.

Beton wodoprzepuszczalny to innowacyjne rozwiązanie, które może znacząco przyczynić się do walki z betonozą i poprawy jakości życia w miastach. Jego zastosowanie pozwala na bardziej zrównoważone zarządzanie wodą opadową, redukcję ryzyka lokalnych podtopień, poprawę jakości wód gruntowych, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła oraz wzrost bioróżnorodności. Dlatego też w obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi beton wodoprzepuszczalny może stanowić kluczowy element strategii zrównoważonego rozwoju samorządów.

