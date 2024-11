Tegoroczny okres wakacyjny zakończył się na Lotnisku Chopina spektakularnymi rekordami. Od czerwca do września największy w Polsce i jeden z największych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, będący również bazą naszego narodowego przewoźnika PLL LOT, odprawił ponad 8,4 mln osób. To o 12 proc. więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego.

Tylko na rejsach czarterowych obsłużono ponad 1,78 mln osób, co stanowiło 21 proc. wszystkich podróżujących w tym czasie. Do najpopularniejszych kierunków czarterowych wybieranych przez pasażerów w okresie wakacyjnym należały: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Rodos i Heraklion. Z kolei rejsami regularnymi najchętniej z Warszawy podróżowano do i z Londynu, Paryża, Amsterdamu, Frankfurtu i Kopenhagi.

Wrzesień okazał się czwartym miesiącem z rzędu, w którym zostało odprawionych ponad 2 mln pasażerów. Przez bramki na Okęciu przeszło 2 091 980 podróżnych, czyli o 11 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Rekordowym dniem okazał się piątek trzynastego, lotnisko obsłużyło wtedy 76 013 osób. Większość z nich wybrała się lub wróciła z krajów Unii Europejskiej, niemniej jednak udział pasażerów decydujących się na podróże pozaunijne z Warszawy jest niemały i stale rośnie. W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału z Lotniska Chopina w ruchu Schengen podróżowało ponad 1,3 mln, a w Non-Schengen blisko 743 tys. osób.

Wrzesień na stołecznym lotnisku to również rekordy w tonażu cargo. Po raz pierwszy w 90-letniej historii Lotniska Chopina masa ładunków cargo i poczty przekroczyła łącznie 11 tys. ton, sięgając 11 367 ton. To o blisko 15 proc. więcej niż we wrześniu 2023 r. Tonaż samego cargo był także rekordowy i osiągnął masę większą o 16 proc., porównując do tego samego okresu ubiegłego roku, czyli 10 628 ton.

Ważna inwestycja

Lotnisko Chopina przygotowuje się do szeroko zakrojonej modernizacji, której szczegóły zostaną ogłoszone na przełomie roku. Planowane inwestycje mają na celu dalsze zwiększenie przepustowości i zapewnienie najwyższych standardów obsługi pasażerów oraz operacji lotniczych. To kolejny krok w strategicznym rozwoju portu, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi lotnicze w regionie.

– Modernizacja Lotniska Chopina pozwoli obsłużyć potencjał, jaki generuje Mazowsze. Gdybyśmy nie zrealizowali inwestycji, stracilibyśmy do 2032 r. 32 mln pasażerów, którzy bez tej rozbudowy musieliby korzystać z innych portów lotniczych, także za granicą. Inwestycje zwrócą się i zamortyzują do czasu otwarcia CPK. Wszystkie prace będą finansowane przez PPL z zysków firmy. Budżet państwa nie przeznaczy na to dodatkowych pieniędzy – mówi Andrzej Ilków, prezes zarządu PPL S.A., zarządcy Lotniska Chopina w Warszawie.

Dynamicznie rosnący ruch na warszawskim lotnisku współgra z dobrymi wynikami finansowymi Polskich Portów Lotniczych. W 2023 r. przychody ze sprzedaży spółki zarządzającej Lotniskiem Chopina, Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost sięgnęły kwoty 1,309 mld zł. Były więc wyższe o 32,2 proc. niż w 2022 i o 23,8 proc. większe niż w przedpandemicznym 2019 r. Zysk netto wyniósł natomiast 374,1 mln zł, czyli był zarówno większy aż o 2652 proc. w porównaniu do 2022 r. i o blisko 5 proc. względem rekordowego dotychczas 2019 r.

PPL bardzo dobre wyniki finansowe tłumaczą dynamicznie rosnącym ruchem pasażerskim. Od początku tego roku do końca października ze stołecznego portu skorzystało ponad 18 mln osób. To pozwala prognozować, że Lotnisko Chopina zakończy cały 2024 r. spektakularnym wynikiem.

– Wrzesień zamyka bardzo intensywny okres na naszym lotnisku, czyli czas, kiedy ruch, głównie wycieczkowy i turystyczny, jest wzmożony. Jednak nie spodziewamy się znacznego spadku w ruchu pasażerskim w sezonie ZIMA 2024/2025 – mówi Andrzej Ilków.

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 r. Lotnisko Chopina obsłuży ponad 20 mln pasażerów (w 2023 r. było ich 18,5 mln).

– Nie zatrzymujemy się i nadal skrupulatnie pracujemy nad jak najwyższym poziomem świadczonych usług i uatrakcyjnianiem oferty dla naszych pasażerów – dodaje prezes PPL S.A.

Nowe kierunki w sezonie zimowym

Rozwój Lotniska Chopina obrazuje stale rozwijana siatka połączeń. Na przykład we wrześniu PLL LOT uruchomiły bezpośrednie loty z Warszawy do Lyonu. Rejsy odbywają się sześć razy w tygodniu. Duża liczba nowych lub powracających kierunków pojawiła się na warszawskim lotnisku w ostatni weekend października wraz z uruchomieniem zimowej siatki połączeń.

– Znikają połączenia wakacyjne, a w ich miejsce pojawiają się nowe propozycje – zarówno dla wielbicieli wyjazdów narciarskich, jak i wypoczynku w cieplejszym klimacie – opowiada Andrzej Ilków.

I tak np. 20 grudnia linia Air Arabia uruchomi rejsy do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będą się odbywać pięć razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki, piątki, soboty i niedziele.

Qatar Airways zwiększa pojemność samolotów na trasie do Dohy, zastępując Airbusa A320 Boeingiem 787-8, co podwoi liczbę miejsc pasażerskich i przestrzeń na cargo.

Atrakcyjną opcją dla spragnionych jeszcze większego słońca będzie czarterowe połączenie LOT-u na wyspę Langkawi, należącą do Malezji. Loty w tropiki są realizowane raz w tygodniu, a od stycznia dwa razy. Wycieczki do Malezji oferuje biuro podróży ITAKA.

W sezonie ZIMA 2024/2025 niewielkiej zmianie ulegną połączenia realizowane przez linię Ethiopian Airlines, która na Lotnisku Chopina pojawiła się z początkiem lipca tego roku. Rejsy między Warszawą a Addis Abebą zmienią międzylądowanie z Aten na Wiedeń.

Chętni, aby szybko i wygodnie dostać się z Warszawy w austriackie Alpy późną jesienią i zimą, zyskali dodatkowe możliwości. Rejsy do Innsbrucka od 27 października zaoferowały PLL LOT, a od 7 grudnia Austrian Airlines. Samoloty narodowego przewoźnika na tej trasie kursować będą trzy razy w tygodniu, od piątku do niedzieli, a Austrian Airlines w każdą sobotę.

Wśród nowych propozycji warszawskiego lotniska jest też oferta dla tych, którzy uwielbiają łagodną zimę nad Morzem Śródziemnym lub są wielbicielami city breaków. Po dwóch latach przerwy wraca połączenie do Larnaki realizowane przez PLL LOT. Rejsy na Cypr rozpoczęły się 25 października i w sezonie zimowym realizowane są cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

Z kolei w lutym narodowy przewoźnik uruchomi z Warszawy bezpośrednie loty do Lizbony. Wystartują 3 lutego 2025 r., a linia stopniowo będzie zwiększać ich częstotliwość, aż do 7 razy w tygodniu.

