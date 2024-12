Dokładnie majątek Elona Muska wyceniany jest na 439,2 miliardów dolarów.Dla porównania, następnymi najbogatszymi na świecie żyjącymi ludźmi są Jeff Bezos, którego majątek szacowany jest na 244 miliardy dolarów, Meta Mark Zuckerberg z majątkiem o wartości 219 miliardów dolarów i Larry Ellison, którego majątek - według Bloomberg Billionaire Index - wart jest 197 miliardów dolarów.

Reklama

SpaceX

Najnowszym impulsem wzrostu bogactwa Muska była sprzedaż akcji jego prywatnej firmy SpaceX przez osoby z wewnątrz, co zwiększyło jego wartość netto o około 50 miliardów dolarów do 350 miliardów dolarów, i za jednym zamachem zwiększając jego osobisty majątek do 439,2 miliarda dolarów, zgodnie z indeksem miliarderów Bloomberga.

SpaceX, firma zajmująca się eksploracją kosmosu, stał się najcenniejszym prywatnym startupem na świecie.

Firma zarabia większość pieniędzy na kontraktach z rządem USA i prawdopodobnie może liczyć na większe wsparcie w administracji Trumpa. Prezydent-elekt chwalił wizję Muska dotyczącą wysłania astronautów na Marsa w przemówieniach wyborczych i dołączył do Muska podczas startu SpaceX w Teksasie wkrótce po wyborach.

Rajd giełdowy Tesli

Oprócz SpaceX, Musk jest także dyrektorem generalnym i posiadaczem znacznego pakietu akcji Tesli, które w znacznym stopniu dołożyły się do puchnącego portfela Muska.

W trakcji wyborów Musk stał się najbardziej prominentnym darczyńcą politycznym i orędownikiem Donalda Trumpa, obecnie prezydenta elekta USA. Od czasu wyborów cena akcji Tesli wzrosła o około 65 proc., co jest spowodowane oczekiwaniami, że Trump usprawni wprowadzanie samochodów autonomicznych i wyeliminuje ulgi podatkowe dla pojazdów elektrycznych, które pomogą konkurentom Tesli.

Musk ma zająć kluczową rolę w nowej administracji jako współszef nowo utworzonego Departamentu Efektywności Rządowej, co zapewni mu stanowisko w Waszyngtonie i bezpośrednią linię do Gabinetu Owalnego.

xAI i inne firmy Muska

Wartość jego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją, xAI, wzrosła ponad dwukrotnie od czasu ostatniej zbiórki pieniędzy w maju do 50 miliardów dolarów, a Wall Street Journal poinformował w zeszłym miesiącu, że zwycięstwo Trumpa pomogło wzbudzić nowe zainteresowanie.

Do jego innych firm należą jeszcze, firma zajmująca się chipami mózgowymi Neuralink, firma zajmująca się tunelowaniem The Boring Company oraz X. Corp., następca Twittera.