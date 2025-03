Prowadzenie własnego biznesu w Polsce nie jest łatwe. Wie o tym każdy, kto zdecydował się na taki krok. Nieprzewidywalność prawa, biurokracja, wysokie koszty – to tylko niektóre wyzwania, z którymi musi się mierzyć przedsiębiorca. Jeśli zechce realizować marzenia o własnej firmie, będzie musiał właściwie oszacować popyt, wyskalować biznes, skutecznie szukać nowych klientów czy testować kanały sprzedaży. Chyba że jest kobietą. Wtedy lista staje się dłuższa.

Potwierdziło to badanie ankietowe wśród przedstwicielek polskich przedsiębiorstw handlowych zrealizowane przez Amazon i panel Ariadna. Niemal połowa ankietowanych była zdania, że mężczyznom w biznesie jest po prostu łatwiej. 38 proc. wśród wyzwań wymieniło znalezienie balansu między pracą a życiem prywatnym, a 30 proc. – konieczność udowadniania swojej wartości.

Z badania wynika również, że mimo dodatkowych trudności kobiety chętnie podejmują rękawicę, bo, jak tłumaczą, własny biznes to dla nich droga do uzyskania niezależności finansowej oraz spełnienia zawodowego przez realizację pasji. Daje im on również możliwość zarządzania swoim czasem i większą elastyczność.

– Aż 72 proc. kobiet uważa, że docelowy efekt jest wart starań – wynika z badania.

Dla osiągnięcia sukcesu mają znaczenie cechy osobowości, natomiast ważna jest również wiedza branżowa, a także zewnętrzne wsparcie, które nie ogranicza się tylko do kapitału. Prowadzenie działalności to bowiem także konieczność śledzenia i odpowiadania na aktualne trendy, poszukiwanie nowych klientów i rynków zbytu oraz skutecznych narzędzi zwiększających sprzedaż. W przypadku e-handlu takim wsparciem jest marketplace.

– Ułatwiamy każdy etap zawodowej podróży kobiet – niczym przewodnik oprowadzając po świecie e-handlu, dzieląc się wiedzą i rozwiązaniami, które pomagają zbudować silny biznes. Aby to robić, musimy poznać potrzeby pań, wiedzieć, co je motywuje, identyfikować bariery, które trudno im pokonać na własną rękę. Zatem słuchamy i odpowiadamy, a taki dialog ma ogromne znaczenie dla pozytywnych zmian i rozwoju kobiet w e-handlu – opowiada Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader w Amazon.pl.

Wsparcie w organizacji

Kobiety są siłą i odgrywają kluczową rolę w budowaniu otwartej, inkluzyjnej i zrównoważonej organizacji.

– Wiemy, jak ważne w procesie rozwoju jest doskonalenie umiejętności. Dlatego zapewniamy przestrzeń i narzędzia, które stanowią wparcie w tym zakresie – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zauważając, że zgodnie z raportem World Economic Forum Global (Gender Gap Report 2023) liczba kobiet awansujących na stanowiska kierownicze spada do wartości porównywalnych do czasów pandemii COVID-19. Mamy więc do czynienia, jak zauważa, ze zjawiskiem zwanym „drop to the top”.

– Dlatego inwestowanie w rozwój karier kobiet od początku ich pracy jest kluczowym elementem wyrównywania szans w biznesie – podkreśla i wskazuje na inicjatywę „Women Career Development”, której celem jest zapewnienie możliwości szkoleniowych, mentoringu oraz kontaktu z doświadczonymi liderkami i liderami, mogącymi inspirować oraz pomagać w świadomym planowaniu kariery.

– Nie zapominamy przy tym o kobietach na stanowiskach menedżerskich. Im dedykowany jest program „Women in Leadership”, który ma inspirować do zarządzania możliwościami w miejscu pracy i dostarczać narzędzi niezbędnych do rozwijania kariery – wyjaśnia Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Na co jeszcze mogą liczyć kobiety w Amazon? Na własne tzw. affinity groups, których w firmie jest kilkanaście. Jest to społeczność pracowników zainteresowanych zwiększaniem różnorodności płci w firmie. Grupy skierowane do kobiet zapewniają profesjonalne i osobiste wsparcie w rozwoju, zatrzymywaniu talentów w organizacji i podnoszeniu kwalifikacji większej liczby kobiet.

– To też doskonała platforma do poznawania innych kobiet liderek i budowania sieci kontaktów, które w przyszłości mogą zostać adwokatami twoich umiejętności – wyjaśnia Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Edukacja pomaga zerwać z mitem

Amazon od 2020 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog realizuje również program „Girls do Engineering”. Inicjatywa jest skierowana do uczennic trójmiejskich szkół średnich. Ma ona na celu pomóc uczestniczkom w poznaniu specyfiki pracy w branży nowoczesnych technologii oraz przybliżyć umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w IT. To z kolei ma zachęcić do wybierania studiów na kierunkach inżynierskich i doprowadzić do zerwania z mitem, że branża technologiczna jest zarezerwowana dla mężczyzn. Dlatego przyszłe inżynierki w trakcie otwartych warsztatów odbywających się w Amazon Development Center Poland poznają m.in. podstawy programowania i metody pracy projektowej.

PAO

Partner

