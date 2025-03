Czy są takie umiejętności i cechy, które wyróżniają kobiety liderki w biznesie?

Myślę, że nie warto uogólniać i sprowadzać liderów do płci. Każdy ma indywidualny styl komunikacji i przywództwa. Ja na każdym kroku podkreślam, że kluczowe w biznesie jest kierowanie się wartościami, praca oparta na uczciwości i szacunku w relacjach z ludźmi. Oczywiście bycie liderem wymaga odwagi, kreatywności, umiejętności adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych – nie każdy się spełnia w tej roli, ale na pewno nie jest ona zarezerwowana dla jednej płci.

Co w pani przypadku przyczyniło się do sukcesu?

Zawsze ufam swojej intuicji w podejmowaniu decyzji, choć podstawą są zawsze twarde analizy. Przez całą karierę zawodową nie wahałam się dokonywać nietypowych i odważnych wyborów. Wielokrotnie zmieniałam ścieżkę zawodową, gdy sytuacja stawała się monotonna lub niezgodna z moimi wartościami. Odwaga w eksploracji nowych możliwości była dla mnie kluczowa, ponieważ wierzę w znaczenie ciągłego rozwoju i poszukiwania pasji zawodowych. Miałam też szczęście spotkać w życiu wielu mądrych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją.

Pewnie nie było łatwo osiągnąć sukces w branży energetycznej , zdominowanej przez mężczyzn?

Myślę, że sukces w każdej branży wymaga ciężkiej pracy i determinacji, choć moja droga do miejsca, w którym dziś jestem, mogła być bardziej wyboista niż droga wielu moich kolegów. Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm z sektora energetyki i przemysłu rzeczywiście jest stosunkowo niski. Przynajmniej tak pokazują badania – według Deloitte to zaledwie 16 proc. w 2023 r. Wydaje się, że spółka PGNiG OD, którą zarządzam, nie potwierdza tych statystyk, bo ponad 60 proc. naszych pracowników to kobiety i stanowią one też ponad połowę kadry menedżerskiej, co bardzo mnie cieszy.

Od niemal 30 lat jestem związana z branżą energetyczną. Dla mnie to fascynujący obszar, który oferuje ogromne możliwości rozwoju i nieustannie się zmienia. Sektor energetyczny stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami związanymi z transformacją. Myślę, że to może przyciągać nie tylko mężczyzn, lecz także kobiety z pasją do nauki, które chcą się angażować w projekty zarówno technologiczne, jak i takie o dużym znaczeniu społecznym, co daje pole dla kobiecej wrażliwości w biznesie.

W dyskusji o równości płci w środowisku pracy dużo miejsca poświęca się kwestiom regulacji – czy to dobry sposób na osiągnięcie tego celu?

Regulacje stanowią oczywiście istotne i niezbędne narzędzie w dążeniu do równości płci w miejscu pracy i w ogóle w społeczeństwie. Jednak równie ważne jest promowanie kultury wzajemnego szacunku, otwartości na różnorodność, bo ona jest dużą wartością dla organizacji.

Różnorodność sprzyja każdej grupie. Zróżnicowane zespoły to większa kreatywność, możliwość czerpania z różnych perspektyw, co przekłada się na efektywne rozwiązywanie problemów. To w końcu wymierne korzyści dla firmy, ponieważ równe traktowanie pracowników i umożliwianie im realizacji ich ambicji przyciąga najlepsze talenty.

A co doradziłaby pani młodym kobietom, które dopiero zaczynają swoją karierę?

Pracujcie, uczcie się, miejcie marzenia i je realizujcie. Nie bójcie się zmian, bo dają szanse na lepsze. Sięgajcie po wysoko wiszące owoce.

