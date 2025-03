Co trzecia polska firma planuje lub już działa na rynkach zagranicznych [BADANIE]

Choć kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, to z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że co trzecie polskie przedsiębiorstwo planuje lub już działa na rynkach zagranicznych. Aktywność taka przekłada się na wzrost popytu na produkty lub usługi oferowane przez firmy, ale również naraża je na niestabilność geopolityczną - przekazał PIE.