W Karpaczu spotkali się przedsiębiorcy, członkowie rządu i parlamentarzyści, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata kultury, mediów, z kraju oraz zagranicy. Na program złożyły się sesje plenarne, panele i inne różnorodne formy dyskusji oraz wydarzenia towarzyszące.

Przebieg Forum pokazał, jak wiele fundamentalnych spraw dla Polski i naszego kontynentu wymaga pogłębionej, otwartej rozmowy. Otwierając pierwszą sesję plenarną, poświęconą przyszłości Europy, jej moderator Tomasz Pietryga, redaktor naczelny DGP, zaznaczył, że Europa stoi przed koniecznością głębokiej transformacji w obliczu globalnych napięć politycznych i gospodarczych. Wskazał na potrzebę stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa oraz wyzwania związane z pogodzeniem celów klimatycznych z konkurencyjnością przemysłu. Były prezydent Czech Vaclav Klaus, pytany w dyskusji o integrację europejską i suwerenność, stwierdził, że nie jest pesymistą, lecz realistą. Polityka UE jest jego zdaniem naiwna, a mówienie o wspólnych wyzwaniach Europy jest uproszczeniem, ponieważ kontynent nie stanowi jednolitej całości. Dodał, że powielane są błędy w prowadzeniu różnego rodzaju polityk. Zanegował też sens Zielonego Ładu, przywołując badania zainicjowane przez Donalda Trumpa, podważające ustalenia IPCC. Martina Dalic, prezes zarządu Podravki, przedstawiając perspektywę biznesową, zaznaczyła, że inwestycje w zieloną transformację są potrzebne i mogą być korzystne dla firm, jeśli będą właściwie ukierunkowane. Konsumenci coraz częściej oczekują produktów zrównoważonych i wysokiej jakości, a działania proekologiczne muszą iść w parze z poprawą konkurencyjności i produktywności gospodarki. Jak mówiła, transformacja nie jest kwestią zero-jedynkową i wymaga wyważonych decyzji inwestycyjnych.

Nowe kierunki działań

Sesja plenarna „Bezpieczna przyszłość w konkurencyjnym świecie” moderowana przez Jeanne Meserve, analityczkę ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kanadyjskiej telewizji CTV News oraz gospodynię podcastu NatSec Tech, skupiła się na tym, jak Europa może budować odporność, zarządzać ryzykiem i zachować konkurencyjność. W odpowiedzi na pytanie, czy tylko zintegrowana Europa może być odporna, paneliści byli zgodni. Emanuela Claudia Del Re, była wiceminister spraw zagranicznych Włoch, podkreśliła, że jedynie wspólne działania dają szansę na skuteczną reakcję wobec globalnych wyzwań. Profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, zauważył, że choć Europa powinna być monolitem, jej państwa często kierują się sprzecznymi interesami. Dodał, że Europejczycy przyzwyczaili się do stabilności i wygody, co zmniejszyło presję na innowacyjność.

Uczestnicy dyskusji nie mieli wątpliwości co do sensu wspólnych inicjatyw obronnych. Wskazano także na znaczenie soft power – zdaniem Elżbiety Czetwertyńskiej, prezes Banku Handlowego w Warszawie, Europa powinna intensywniej budować komunikację z globalnym Południem, aby zwiększyć swoją siłę. Z kolei Del Re wskazała na potrzebę redefinicji relacji z USA i stwierdziła, że Europa musi lepiej zarządzać systemem dobrobytu oraz aktywniej angażować się w inicjatywy multilateralne.

Mówiono też o tym, jak strategiczne znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne.

Sesja zamykająca Forum, „Jaki będzie świat bez globalizacji?”, rozpoczęła się od refleksji, że globalizacja od kilku lat przechodzi kryzys. Państwa coraz częściej koncentrują się na autonomii i bezpieczeństwie strategicznym, a obok zysku w inwestycjach coraz większe znaczenie mają odporność i stabilność. Profesor Yasheng Huang z MIT Sloan School of Management odwołał się do historycznych epizodów globalizacji, które często kończyły się wraz z wybuchem wojen. Dzisiejsza globalizacja różni się jednak skalą. Profesor Huang zwrócił uwagę, że „globalizacja, jaką znamy, nie przetrwa w nienaruszonej formie”, i wskazywał, że rozwija się ona falami – po okresach integracji następują korekty, ale nie zatrzymują procesu. Każda nowa technologia i rozwój kapitału ludzkiego nadają mu kolejne impulsy.

Co pokazał raport SGH

W Karpaczu zaprezentowano raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, głównego partnera merytorycznego Forum. To cykliczna publikacja, przygotowywana we współpracy z organizatorami Forum, podsumowująca najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak czytamy w raporcie, tempo wzrostu gospodarczego w 11 krajach w okresie 2004–2024 było wyższe niż u 15 członków UE (odpowiednio 3,2 proc. i 1,2 proc). Okazał się on w krajach „11” – ucieleśniających patchworkowy model kapitalizmu – najbardziej odporny na ostatnie dwa szoki, czyli pandemię i wojnę w Ukrainie.

Raport wskazał na obszary wymagające pilnych działań, jak np. opóźnienia we wdrażaniu technologii sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce. Jak odnotowano, jedynie 5,9 proc. polskich firm zatrudniających co najmniej 10 osób wdrożyło AI, przy średniej w UE sięgającej 13,5 proc. Jednocześnie aż 63 spółek notowanych na GPW w Warszawie uważa, że ich branża zmieni AI w znaczącym lub bardzo znaczącym stopniu. Najwięcej wdrożeń AI dotyczy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, czyli tam, gdzie powstają przychody, natomiast w obszarach back-office, jak łańcuch dostaw, operacje, produkcja, HR, ponad połowa badanych polskich spółek giełdowych nie planuje stosować rozwiązań AI. Autorzy raportu wskazali na dużą gotowość do wdrażania technologii sztucznej inteligencji małych i średnich firm w Polsce.

Wydarzenia w Karpaczu odbywały się również w strefie DGP, m.in. kolegium redakcyjne w ramach akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

Nagrody Forum Tytuł Człowieka Roku otrzymał na Forum Ekonomicznym Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Firmą Roku zostało PKP Intercity. Wyróżnienie dla firm rodzinnych odebrali: Jan Kolański, prezes zarządu firmy Colian, oraz Jan Szynaka, prezes Szynaka-Meble. Nagrodę Gospodarczą SGH otrzymała Irena Pichola, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnienie kulturalne przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego trafiło do prof. Jerzego Bralczyka.

