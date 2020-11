"W związku z komunikatem Prezesa UOKiK informujemy, że Bank zapoznał się z zarzutami Prezesa UOKiK, a zagwarantowanie ochrony praw konsumentów stanowi priorytetową kwestię dla Banku Pocztowego. Dlatego Bank ściśle współpracuje z UOKiK w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania pozytywnego rozwiązania, które będzie zgodne z oczekiwaniami Prezesa UOKiK" - napisał Trzciński w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

UOKiK podał dziś, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, które - w ocenie Urzędu - nie rozliczają prawidłowo kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem i nie zwracają pieniędzy konsumentom. Jak poinformował Chróstny, banki te wciąż negatywnie rozpatrują reklamacje dotyczące okresu sprzed wyroku TSUE.

W obu przypadkach zarzuty dotyczą niezwracania konsumentom proporcjonalnej części pobranych opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli taka spłata nastąpiła przed wyrokiem TSUE, czyli 11 września 2019 r.

Jak podkreślił Urząd, większość instytucji finansowych dostosowała się już do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 11 września 2019 r. w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. TSUE przedstawił w nim interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim zgodną z wcześniejszym stanowiskiem prezesa UOKiK wydanym w tej sprawie w 2016 r. i potwierdzonym w marcu 2020 r. Jeśli konsument spłacił pożyczkę przed terminem, bank lub inna instytucja finansowa musi odpowiednio obniżyć jej koszty. Dotyczy to zarówno odsetek przypadających na okres, o który została skrócona umowa, jak i innych kosztów, których poniesienie było niezbędne, aby uzyskać kredyt konsumencki na danych warunkach np. prowizji, opłaty przygotowawczej. Obniżenie kosztów pozaodsetkowych powinno przy tym nastąpić proporcjonalnie do okresu skrócenia umowy w oparciu o metodę liniową.

UOKiK podkreśla, że prowadzi jeszcze działania wobec kilku banków, od których oczekuje na dodatkowe wyjaśnienia. Są to: Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Plus Bank, Nest Bank, Pekao i BOŚ.