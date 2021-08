Reklama

Wolumen kredytów klientów indywidualnych wzrósł o 17% r/r do 61,5 mld zł, w tym kredytów hipotecznych wzrósł o 18% r/r do 53 mld zł, zaś kredytów gotówkowych o 11% r/r do 7,3 mld zł.

"1,4 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom indywidualnym w II kwartale 2021 roku (+177% r/r), 4,2 mld zł kredytów hipotecznych udzielonych w II kwartale 2021 roku (+75% r/r), co przekłada się na 19,3% udziału w rynku, w tym 284 mln zł kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową (8,2 mld zł od wprowadzenia produktu), 13,3% udziału w rynku wolumenów kredytów hipotecznych w PLN; 10,4% w kredytach hipotecznych ogółem (II kwartał 2021 roku)" - podał bank w prezentacji.

Kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej łącznie z leasingiem i faktoringiem wzrosły o 6% r/r do 73,2 mld zł w II kw.

Bank prowadził 433 tys. rachunków bieżących dla 424 tys. przedsiębiorców, z czego 98% to rachunki Direct wg stanu na koniec czerwca.

Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 2,8% w II kw. 2020 r. wobec 3,2% rok wcześniej.

W segmencie bankowości korporacyjnej NPL wyniósł 3,9% w II kw. br. wobec 4,5% rok wcześniej, zaś w segmencie detalicznym NPL wyniósł 1,6% wobec 1,5% w II kw. 2020 r.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 7% r/r do 160 mld zł na koniec czerwca.

Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 3% r/r do 64,1 mld zł, zaś depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 10% r/r do 95,9 mld zł.

ING podał, że fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez bank wzrosły o 36% r/r do 18,6 mld zł na koniec czerwca, 117,8 tys. klientów banku regularnie inwestuje, a 8,2 tys. klientów korzysta z robota Investo.

"Według stanu na koniec czerwca liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej przekroczyliśmy poziom 500 tys. firm. W pierwszym półroczu 2021 roku umocniliśmy naszą pozycję na rynku zarówno w kredytach, jak i depozytach. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 11% do 135 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 7% osiągając poziom 160 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zanotowaliśmy 36-proc. wzrost wartości funduszy inwestycyjnych i innych detalicznych produktów pozabilansowych oferowanych przez bank" - powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, w I poł. br. bank zwiększał poziom digitalizacji zachęcając klientów do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z bankiem oraz transakcji i operacji bezgotówkowych.

"W II kwartale 2021 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 9% r/r więcej przelewów, z czego o 38% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 72-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 35-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 5% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 63%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 28 tys. W drugim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 50-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 77% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje" - wyliczył prezes.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

