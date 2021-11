„Banki zaostrzyły w III kwartale 2021 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w związku z wdrożeniem niektórych wymogów znowelizowanej Rekomendacji S. Restrykcyjność polityki kredytowej łagodziły jednak pozytywne prognozy sytuacji gospodarczej i wzrost konkurencji. Zaostrzenie warunków udzielania kredytów sprowadzało się głównie do skrócenia maksymalnego okresu kredytowania. Popyt na kredyt był wzmacniany prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym i poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki odczuwały również negatywny wpływ na popyt wykorzystywania innych źródeł finansowania, m.in. kredytów z innych banków i oszczędności gospodarstw domowych” – napisano we wtorkowym komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

W informacji pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” bank centralny wskazał, że w III kwartale 2021 r. ankietowane banki nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i złagodziły dla sektora MSP. Powodem, wg komunikatu NBP, był wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków. Do tego banki obniżyły marżę kredytową. Bank centralny podał także, że do niewielkiego wzrostu popytu przyczyniło się ożywienie działalności przedsiębiorstw, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na finansowanie, głównie inwestycji.

„W III kwartale 2021 r. banki po raz kolejny złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, głównie pod wpływem poprawy prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostu konkurencji ze strony innych banków. Banki złagodziły też niektóre warunki kredytowe, m.in. zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Zaobserwowany dalszy wzrost popytu wynikał ze złagodzenia warunków kredytowania i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Stwierdzono w nim również, że przewidywania banków na IV kwartał 2021 r. odnośnie do polityki kredytowej różnią w zależności od rodzaju kredytu: w przypadku kredytów konsumpcyjnych i dla sektora MSP banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania, utrzymanie – dla kredytów dla dużych przedsiębiorstw i zaostrzenie dla kredytów mieszkaniowych. Wskazano w nim także, że banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem mieszkaniowych i długoterminowych dla MSP, dla których oczekują, odpowiednio, spadku i utrzymania dotychczasowego popytu.