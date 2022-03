Reklama

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 747,24 mln zł zł w 2021 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 788,06 mln zł wobec 1001,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 649,87 mln zł wobec 559,96 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 61,86 mld zł na koniec 2021 r. wobec 60,94 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 715,97 mln zł wobec 158,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"W zeszłym roku zysk netto banku wzrósł ponad czterokrotnie do 716 milionów złotych w stosunku do 2020 roku, do najwyższego poziomu od 2014 roku. Odzwierciedla to udane przedsięwzięcia klientów, których wspieraliśmy m.in. w przeprowadzeniu fuzji i przejęć w Polsce oraz za granicą. Uczestniczyliśmy w największych debiutach giełdowych polskich firm, kontynuując wsparcie klientów w ekspansji krajowej i zagranicznej" - napisała w liście do akcjonariuszy prezes Elżbieta Czetwertyńska.

Konflikt w Ukrainie niewątpliwie zwiększa niepewność i wpłynie na otoczenie makroekonomiczne Polski i świata, dlatego z uwagą przyglądamy się rozwojowi wydarzeń, dodała.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)