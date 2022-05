W przypadku kredytu na 300 000 zł na 25 lat suma tegorocznych rat (15 444 zł) będzie nawet nieco niższa niż w ubiegłym roku (16 183 zł). Z kolei w przyszłym roku nastąpi już wzrost do 20 724 zł. Bez wakacji suma rat w 2022 r. wyniosłaby ok. 25 660 zł, a w 2023 r. ok. 30 971 zł.

Możliwość odroczenia spłaty czterech rat w roku spowoduje, że będzie można znacząco obniżyć koszty związane ze spłatą kredytu. Szczególnie dotyczy to drugiej połowy tego roku, kiedy zamiast sześciu rat będzie można zapłacić tylko dwie. Dla przykładu zamiast zapłacić 15 136 zł (szacowana suma rat w III i IV kw. 2022 r.) będzie można wydać tylko jedną trzecia tej kwoty, czyli 4 920 zł. Wyliczenia dotyczą kredytu na 300 000 zł na 25 lat udzielonego w sierpniu 2020 r. Przy założeniu, że WIBOR 3M osiągnie najwyższą wartość (7,8%) w IV kw. 2022 r., co przełoży się na najwyższe raty w I kw. 2023 r.

Wakacje kredytowe: kwartalna suma rat

Spadek wydatków w drugiej połowie tego roku jest ogromnym, ale należy pamiętać, że w pierwszej połowie roku tych ustawowych wakacji kredytowych nie było. Raty były natomiast coraz wyższe. Dlatego zmiany wydatków najlepiej rozpatrywać w skali całego roku.

Po uwzględnieniu czterech miesięcy wakacji kredytowych tegoroczne wydatki na raty będą niemal takie same jak przed rokiem. W 2021 r. dla naszego przykładowego kredytu było to w sumie 16 183 zł rat. W tym roku, po skorzystaniu z wakacji, będzie natomiast ok. 15 444 zł. Suma rat może więc być nawet minimalnie niższa niż przed rokiem.

Z kolei w przyszłym roku roczna suma rat, po uwzględnieniu wakacji, wyniesie ok. 20 724 zł. W tym przypadku, nawet po zawieszeniu czterech rat, wydatki na spłatę kredytu zauważalnie wzrosną. Wzrost i tak będzie jednak dużo mniejszy niż w sytuacji gdyby wakacji nie było. Wtedy suma rat w 2022 r. wyniosłaby 25 660 zł, a w 2023 r. 30 971 zł.

Na koniec warto dodać, że choć wakacje kredytowe obniżą wydatki w tym i w przyszłym roku, to zawieszone raty nie znikną. Kosztem będzie to, że wzrosną wydatki w ostatnim roku spłaty. Każda zawieszona rata wydłuży bowiem okres spłaty o jeden miesiąc. Wykorzystując wakacje kredytowe w pełni wydłużymy więc okres spłaty o osiem miesięcy. Jeśli więc ktoś miał zakończyć spłatę swojego kredytu np. w styczniu 2045 r., to ostatnią ratę zapłaci we wrześniu 2045 r

Wakacje kredytowe: roczna suma rat

Autor: Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors