Wynik z tytułu odsetek wyniósł 666,83 mln zł wobec 168,39 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,43 mln zł wobec 150,67 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 69,42 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r.

"Nasze wyniki finansowe odzwierciedlają wzrosty w strategicznych obszarach naszej działalności. W szczególności widoczne jest to w rosnących aktywach w bankowości przedsiębiorstw i wysokich wolumenach wymiany walut. Aktywnie wspieramy zieloną transformację klientów, co widać w transakcjach, które przeprowadzamy. To był też bardzo dobry kwartał w bankowości prywatnej Citi Handlowy" - powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

"Kolejne miesiące nie będą łatwe dla klientów, ani dla gospodarki. Będziemy blisko współpracować z naszymi klientami, żeby pomóc im w przejściu przez ten trudniejszy okres" - dodała.

Przychody Citi Handlowy wyniosły 1 mld zł (+141% r/r). Bank osiągnął wysoką dynamikę wzrostu wolumenów walutowych (+12% r/r) a wskaźnik ROE wyniósł 14,8% i był ponad dwukrotnie wyższy od poziomu zanotowanego na koniec czerwca zeszłego roku (7,2% w II kw. 2021). Aktywa klientowskie w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 15% r/r. Szczególnie mocne wzrosty (+38% r/r) zanotowała Bankowość Przedsiębiorstw (firmy o obrotach 15 mln zł do 2 mld zł), podkreślono w materiale.

"Wzrost działalności klientowskiej, mocny wynik odsetkowy, bardzo dobra jakość portfela kredytowego i wysoka dyscyplina kosztowa, mimo rosnącej inflacji, to silne trendy widoczne w tym kwartale. Wysoka rentowność kapitału na poziomie 14,8%, będąca efektem solidnego zysku netto oraz stabilnej bazy kapitałowej, ze współczynnikiem wypłacalności zdecydowanie powyżej wymogów regulacyjnych są niewątpliwie czynnikiem istotnym dla inwestorów oraz strategii banku" - oceniła wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 48%, zaś współczynnik wypłacalności (TCR) sięgnął 17,7%, podano także.

W I poł. 2022 r. bank miał 782,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 467,59 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 806,38 mln zł wobec 471,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

