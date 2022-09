Główne źródło poprawy wyników było takie samo, jak w bankach komercyjnych: wyższe stopy procentowe . Dzięki nim w porównaniu z pierwszą połową ub.r. wynik odsetkowy urósł o prawie 160 proc., do niemal 1,2 mld zł. Głównym składnikiem aktywów BGK o wartości niemal 135 mld zł były w końcu czerwca papiery wartościowe, w większości „wyceniane w zamortyzowanym koszcie”, czyli traktowane podobnie jak kredyty. Same należności kredytowe wynosiły niespełna 35 mld zł. Wzrosły zarówno przychody odsetkowe, jak i koszty, które wiążą się z faktem tym, że to na rachunkach w BGK państwowe podmioty lokują swoje nadwyżki finansowe.