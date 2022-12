Akcja pomocowa „Bank dobrych serc”, zainicjowana przez PKO Bank Polski, to nowa inicjatywa na rynku. Jest nakierowana na wsparcie domów samotnej matki. Pierwszy krok wykonał bank – poprzez Fundację PKO Banku Polskiego przekazał na jej cel 1 mln zł. Na tym nie koniec działań PKO Banku Polskiego, który chce swoją akcją zainteresować jak największą grupę odbiorców, zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. W przedświątecznym tygodniu, do 19 do 24 grudnia, akcję będzie promował specjalny spot telewizyjny. Bank, wspólnie z dziecięcym zespołem Małe TDG, śpiewającym swój największy przebój „Góry do góry” w świątecznej aranżacji, będą w nim zachęcać do przyłączenia się do zbiórki.

- Zachęcam wszystkich do wsparcia, szczególnie w tym świątecznym okresie okażmy serce, liczy się każda podarowana złotówka – zachęca Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

„W święta potrafimy przenosić góry, dlatego zachęcamy Was do przyłączenia się do naszej zbiórki” – zabrzmi w spocie. W tym samym czasie akcja „Bank Dobrych Serc” będzie promowana w radiu oraz w internecie, gdzie będzie kontynuowana także w nowym roku. Zbiórka datków ma bowiem potrwać do 31 stycznia 2023 r.

Dochód z przedsięwzięcia zostanie przekazany do 48 domów samotnej matki (łącznie jest ich około 60). Są prowadzone przez instytucje religijne, pozarządowe oraz samorządowe. PKO Bank Polski postanowił wspomóc po jednej placówce każdego rodzaju w każdym województwie.

Są już pierwsi darczyńcy i wpłacone kwoty na akcję charytatywną. W akcji może wziąć udział każdy, nie tylko klienci banku. Ci ostatni mogą wpłacić pieniądze w aplikacji mobilnej IKO lub w serwisie internetowym iPKO. W IKO trzeba wybrać z głównego menu „Więcej” i „Pomagaj z nami”, a następnie „Pomagaj z Fundacją PKO Banku Polskiego” i „Domy samotnej matki”.

W serwisie iPKO można skorzystać z wypełnionej formatki przelewu „Wpłacam darowiznę w iPKO”, która znajduje się na stronie głównej serwisu „Pomóż domom samotnej matki”. Dzięki temu pieniądze natychmiast trafią na konto Fundacji PKO Banku Polskiego. Wystarczy wpisać dowolną kwotę i potwierdzić przelew.

Ci, którzy nie mają konta w PKO BP, a chcieliby zasilić konto akcji, mogą to zrobić zlecając przelew z innego dowolnego banku na rachunek Fundacji PKO Banku Polskiego. Wystarczy opatrzyć go tytułem „Domy samotnej matki” i podać numer konta: 66 1020 1068 0000 1902 0400 5708.

Kolejną odsłoną akcji, której celem jest zwiększenie kwoty pozyskanej ze zbiórki będzie licytacja charytatywna. Trafią na nią dzieła zgromadzone w ramach kolekcji PKO Banku Polskiego. Obejmuje ona dwa odrębne zbiory: „Kolekcji Sztuki XX wieku” oraz „Nowej Kolekcji na Nowe 100-lecie”, w których skład wchodzą obrazy, rzeźby, fotografia, grafika, rysunek, kolaż, relief oraz instalacje. Pierwsza z nich powstała w 1998 r. jako zbiór prac wybitnych polskich artystów, którzy stali się klasykami polskiej sztuki współczesnej. Budowę drugiej ogłoszono w 2019 r. z okazji jubileuszu 100-lecia PKO Banku Polskiego.

Na licytację, w której udział będą mogli wziąć klienci korporacyjni i bankowości prywatnej, trafią obrazy. Znajdą się wśród nich dzieła takich artystów jak Leon Tarasiewicz, Jarosław Modzelewski, Stefan Gierowski. Biorący udział w licytacji będą mogli powalczyć o wynajem dzieł, którymi przez rok będą mogli cieszyć oczy, wieszając je na ścianach swoich gabinetu.

Całość zebranej w ten sposób kwoty zasili konto Fundacji PKO Banku Polskiego i będzie przeznaczona na domy samotnej matki. Są to placówki oferujące nieodpłatną pomoc samotnym opiekunom z dziećmi, kobietom w ciąży, które zostały dotknięte przemocą lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej. Dają one schronienie matkom i dzieciom, gwarantując nocleg, dostęp do kuchni, łazienki, pozwalają też uwolnić się od sprawców przemocy. Stwarzają również możliwość opieki nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna. W placówkach można też uzyskać pomoc np. w załatwieniu spraw osobistych.

