Alior Bank będzie gotowy do wypłaty dywidendy w 2025 r., zaś zyski za 2022 i 2023 rok chce zaliczyć do kapitałów, zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała.

"Jako zarząd, widzimy przestrzeń do tego, by w przyszłości podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Chcemy za 2023 i za 2022 rok zysk zaliczyć do kapitałów" - powiedział Gibała podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji strategii banku.

Zaznaczył, że obecnie bank nie chce jeszcze "kwantyfikować" ewentualnej wysokości dywidendy. Dodał również, że ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy będzie uzależniona od uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

Podkreślił, że ewentualna wypłata dywidendy mogłaby nastąpić najwcześniej w 2025 roku.

Zaprezentowana dziś strategię grupy kapitałowej na lata 2023-2024 pt. "Bank na co dzień, bank na przyszłość" zakłada m.in. ROE powyżej 13%, C/I poniżej 45% oraz przewiduje osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

