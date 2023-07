Reklama

PKO BP

Wśród 1000 największych banków najlepiej wypada PKO BP, lider naszego sektora. Pod względem wysokości funduszy własnych zajmuje obecnie 185. pozycję na świecie. Tyle że to o 15 oczek niżej niż dwa lata wcześniej i o 30 pozycji niżej niż w najlepszym dla PKO pod względem obecności na liście „Bankera” 2019 roku.

Reklama

BGK

Drugim reprezentantem naszego sektora bankowego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sklasyfikowano go na 242. miejscu. Jego rezultat jest taki sam jak dwa lata wcześniej. Najlepszy dla BGK był ranking z 2018 roku, gdzie "polski bank rozwoju" – jak sam siebie określa – znalazł się na 231. miejscu.

Pekao SA

Trzeci wśród największych polskich banków jest Pekao SA. Tym razem znalazł się na 281 miejscu. W ciągu dwóch lat stracił jednak 36 pozycji. W tym przypadku również najlepszy był 2018 rok, gdy Pekao SA był sklasyfikowany na 223. miejscu.

Alior

Na liście tysiąca największych jest jeszcze Alior. W najnowszej edycji zestawienia znalazł się na 675. miejscu, w porównaniu z 586. miejscem dwa lata wcześniej. I dla niego najlepszy był ranking za 2018 rok. Wtedy Alior zajmował 519. pozycję.

Na liście brak filii zagranicznych banków

Miesięcznik należący do grupy „Financial Times” nie bierze pod uwagę filii banków zagranicznych. Dlatego na jego liście nie znalazły się polskie spółki należące do hiszpańskiego Santandera, holenderskiego ING, czy niemieckiego Commerzbanku. Twórcy zestawienia szeregują banki według wielkości kapitałów własnych. To pozycja, która decyduje o potencjalne rozwoju instytucji kredytowych.

Z czego wynika spadek pozycji polskich banków?

Spadek pozycji polskich banków w globalnym zestawieniu odzwierciedla pogarszające się warunki działania sektora w Polsce. W ubiegłym roku sprzyjały im wprawdzie wysokie stopy procentowe, ale w mniejszym lub większym stopniu pomagało to również konkurentom z innych krajów i regionów. Za to nasze banki miały nadzwyczajne wydatki w postaci kosztów wakacji kredytowych czy rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych.

Pogarszanie się warunków działania to jednak trend trwający dłużej. Nie przez przypadek najwyższe pozycje w zestawieniu 1000 największych polskie banki zajmowały w latach 2018-2019 r. (gdy pod uwagę brano wyniki za lata 2017-2018). Wtedy o rezerwach frankowych jeszcze nie myślano. Nie dał o sobie jeszcze mocno znać wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych czy podwyższonych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Na lokaty krajowych banków ma również wpływ to, że zestawienie jest przygotowywane na podstawie danych w dolarach. Osłabienie złotego w ostatnich latach sprawiło, że przeliczniki okazywały się niekorzystne dla polskich instytucji.

Kto znalazł się w globalnej czołówce?

Kto jest w czołówce na poziomie globalnym? W pierwszej dziesiątce znalazło się pięć banków z Chin (w pierwszejdwudziestce: dziesięć) i cztery amerykańskie. Na 10. pozycji ujęto największy pod względem posiadanych funduszy własnych bank europejski – to brytyjski (choć z korzeniami na Dalekim Wschodzie) HSBC. Największym bankiem ze strefy euro jest francuski Credit Agricole (13. pozycja na świecie).

Zestawienie dla Europy Środkowej i Wschodniej [LISTA]