Przyjechałam do Polski w maju 2018 r. wraz z rodziną, aby założyć nowe centrum dla Kimberly-Clark. Jestem Słowaczką, więc od razu dostrzegłam wiele podobieństw oraz poczułam się jak w domu. I o ile niektórzy mogą zwracać uwagę na wielkość naszych krajów, to jesteśmy przecież Słowianami.

Od samego początku zauważyłam, że ludzie mają w genach historyczne i kulturowe doświadczenia, co wpływa na ich dążenie do rozwoju, sukcesu i doskonałości, a dla mnie oznacza po prostu niepoddawanie się i dążenie do celu.

Wielu ludzi pracujących w sektorze usług biznesowych przyjechało do Polski albo na studia i zdecydowało się zostać, albo w celach turystycznych i zaczęło szukać pracy, budując swoje życie właśnie tutaj. To, moim zdaniem, czyni Polskę jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. Jeśli spojrzeć z perspektywy historycznej, kraj znacznie ucierpiał w wyniku wojen, ale teraz jest otwarty, przyjmuje i wspiera inne nacje.

Sektor usług biznesowych popchnął Polskę ku cyfrowej transformacji, zwiększając możliwości technologiczne i innowacyjność. Polacy uwielbiają wyzwania zawodowe i są bardzo elastyczni, co czyni ten postęp jeszcze bardziej widocznym.

Jestem pod wrażeniem wartości kapitału ludzkiego w Polsce. Oprócz tego, że Polacy są bardzo pracowici, o czym powszechnie wiadomo na całym świecie, są również bardzo utalentowani i dobrze wykształceni, profesjonalni, znani z etyki pracy, biegłości we władaniu wieloma językami obcymi i ze zdolności adaptacyjnych. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polacy są cenionymi pracownikami w sektorze usług biznesowych. Warto zauważyć, że Polska ma światowej klasy uniwersytety, wiele centrów usług biznesowych prowadzi na nich programy szkoleniowe, aby wspierać rozwój wykwalifikowanych absolwentów.

Polska jest w mojej opinii bardzo postępowym krajem, mającym wiele do zaoferowania. Dynamika gospodarcza, integracja społeczna, kapitał ludzki, innowacje biznesowe i skoncentrowanie na rozwoju to atuty, które sprzyjają umacnianiu pozycji kraju jako lokalizacji dla sektora usług biznesowych.

Wspólnie możemy kreować przyszłość.

Interesujące i wygodne miejsce do życia

Goldman Sachs jest od wielu lat mocno związany z bankowością inwestycyjną w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat stworzyliśmy tu największe biuro w Europie kontynentalnej, zatrudniające ponad 1000 osób, które wspierają naszą działalność w regionie EMEA. Ponadto niedawno wzmocniliśmy naszą obecność w Polsce dzięki przejęciu czołowego gracza w branży zarządzania aktywami, NN TFI, tworząc Goldman Sachs TFI.

Zdecydowaliśmy się zainwestować tutaj ze względu na wysokie kwalifikacje i umiejętności obecnych na rynku specjalistów. Nad Wisłą kładzie się duży nacisk na kształcenie, co przekłada się na potencjał i jakość absolwentów opuszczających uczelnie wyższe, które przyciągają również studentów z całego regionu. W rezultacie zatrudniamy osoby reprezentujące 53 narodowości i mówiące 61 różnymi językami.

Jednak gdy się weźmie pod uwagę to, że Polska z perspektywy międzynarodowych usług finansowych jest nadal rynkiem młodym i dynamicznie się rozwijającym, obserwujemy, że czasami trudno jest znaleźć doświadczonych pracowników o określonej specjalizacji. Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, a my mamy ambicje pozostać w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Dlatego kładziemy duży nacisk na rozwój kariery, inwestując w naszych pracowników, rozwijając ich umiejętności i oferując im atrakcyjne możliwości, także w ramach globalnych struktur firmy.

Przed przeprowadzką z Londynu do Warszawy moja rodzina i ja niewiele wiedzieliśmy o tym mieście. Po przyjeździe okazało się, że Warszawa jest bardzo interesującym i wygodnym miejscem do życia. Miasto ma wiele do zaoferowania pod względem kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, a jednocześnie jest stosunkowo niewielkie, co pozwala łatwo się po nim poruszać. Kolejną zaletą Warszawy jest duża liczba parków oraz szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu z rodziną. Zresztą poza samą Warszawą bardzo spodobały nam się inne regiony Polski.

