Oddzielenie finansów firmy od prywatnych pomaga lepiej kontrolować przychody i wydatki oraz skuteczniej nimi zarządzać. Konto firmowe ułatwia prawidłowe i rzetelne rozliczenia, w tym z ZUS i urzędem skarbowym, pozwala również zachować przejrzystość w planowaniu budżetu.

Co wziąć pod uwagę przy jego wyborze? Przede wszystkim potrzeby i to, z czego będziesz najczęściej korzystać. Na początku warto zwrócić uwagę na opłaty za prowadzenie konta głównego i kont pomocniczych, w tym rachunku walutowego, za przelewy – ogólne oraz te do ZUS, urzędu skarbowego czy zagraniczne, a także za kartę płatniczą wydaną do konta.

Bardzo ważne są dodatkowe usługi i produkty, jakie zaoferuje bank prowadzący konto – odpowiednio dobrane wesprą rozwój biznesu. Chodzi na przykład o terminal POS (point of sale, pozwalający na płatności bezgotówkowe) czy kantor internetowy dla firm. W dobie digitalizacji liczą się także funkcje aplikacji mobilnej, dającej dostęp do banku w dowolnym miejscu i czasie.

Wybór w największym banku w kraju

Jak informuje Mariusz Dymowski, dyrektor Pionu Produktów Detalicznych i Firm w PKO Banku Polskim, największy bank w kraju otwiera rocznie prawie 100 tysięcy rachunków dla firm. Są to zarówno przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają nową działalność, jak również podmioty, które od lat funkcjonują na rynku.

Jak dodaje Mariusz Dymowski, klienci zwracają uwagę na kompleksowy zakres usług, zarówno w zakresie transakcyjności, oferty kredytowej i innych usług wspierających prowadzenie biznesu (w tym online), jak również dostęp do doradców, udzielających wsparcia w zakresie usług i produktów bankowych na różnych etapach rozwoju firmy.

W PKO Banku Polskim można wybrać PKO Konto Firmowe lub PKO Konto Firmowe Premium. Pierwsze przeznaczone jest dla mniejszych firm, w tym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wygodnym rozwiązaniem jest otworzenie konta wraz z równoczesną rejestracją firmy w CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). Wystarczy w tym celu złożyć jeden wniosek w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub oddziale banku.

PKO Konto Firmowe Premium powstało z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, które potrzebują bardziej zaawansowanych usług i produktów.

Aplikacja mobilna IKO, którą oferuje PKO Bank Polski, ma ponad 100 funkcji (m.in. kantor internetowy, płatności za parking, skanowanie faktur), które ułatwiają codzienną kontrolę finansów i zarządzanie firmą.

Aktywni klienci nie płacą za prowadzenie kont. W przypadku PKO Konta Firmowego, warunkiem są wpływy minimum 2 tys. zł miesięcznie na każdy rachunek (główny i pomocnicze, na przykład walutowe).

Miesięcznie PKO Bank Polski realizuje ok. 300 tys. przelewów walutowych dla małych firm. Wydawana do kont firmowych debetowa Visa jest kartą wielowalutową, co oznacza że może być ona wspólna dla rachunku w złotych i rachunków pomocniczych, oferowanych aż w 19 walutach obcych. Warunkiem, aby karta PKO Visa Biznes Wielowalutowa była bezpłatna, jest wykonanie 5 transakcji w miesiącu. Klient firmowy nie płaci za wydanie dowolnej liczby kart debetowych, bezpłatne są również wpłaty we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do kwoty 50 tys. zł miesięcznie.

Dostęp do wpłat i wypłat gotówki jest jedną z najważniejszych potrzeb wielu firm. W zależności od rodzaju i formy prowadzonego biznesu, może się okazać, że zawożenie albo przywożenie pieniędzy pochłania bardzo dużo czasu. Dlatego już na etapie wyboru konta firmowego warto sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się bankomat, wpłatomat lub oddział, z których będzie mogła korzystać firma.

Terminal za darmo, także w telefonie

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z konta firmowego w PKO Banku Polskim mogą dostać potrzebną im liczbę terminali płatniczych, wybierając przy tym urządzenie najlepiej dostosowane do potrzeb i charakteru swojej działalności. Dostawcą terminali i usług rozliczania transakcji jest lider polskiego rynku płatności elektronicznych – eService. Oprócz terminali stacjonarnych i przenośnych oferuje mobilne urządzenia typu SmartPOS, a także aplikację eService tom, która umożliwia bezpieczne przyjmowanie płatności kartowych za pomocą smartfonu z systemem Android i NFC.

Dodatkowo firma może skorzystać z pełnego dofinansowania kosztów obsługi transakcji płatniczych na terminalu POS lub terminalu w smartfonie. Mogą na to liczyć przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub nie korzystali do tej pory z terminali płatniczych. Dzięki Programowi Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa, otrzymają oni refundację kosztów najmu wybranego terminala przez pierwsze 12 miesięcy oraz zwolnienie z prowizji za przyjmowanie płatności kartami Visa i Mastercard do łącznej kwoty obrotu 100 tys. zł w tym okresie.

Co mówi prawo o rachunkach bankowych

Posiadanie konta firmowego nie jest obowiązkowe, jednak kwestię rozliczeń z wykorzystaniem rachunku bankowego ujęto w przepisach. Według Prawa Przedsiębiorców (art. 10), wszelkie płatności między firmami związane z wykonywaną działalnością gospodarczą muszą odbywać się poprzez rachunek płatniczy przedsiębiorcy, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty).

Z kolei według Ordynacji podatkowej (art. 61), co do zasady – przewidziano kilka wyjątków – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, muszą płacić podatki z pomocą przelewu lub za pomocą innego instrumentu płatniczego, jeśli rozliczają się za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Mikroprzedsiębiorcy mogą to zrobić również w gotówce.