Nie żyjesz? Twój bank się o tym dowie. Nowe przepisy zmienią wszystko [PROJEKT]

Po pięciu latach od wydania ostatniej dyspozycji przez klienta banki będą miały obowiązek sprawdzić, czy klient żyje – wynika z opublikowanego w środę projektu nowelizacji Prawa bankowego. Ma to umożliwić spadkobiercom szybsze uzyskiwanie informacji o zgromadzonych w bankach środkach. Co dokładnie banki zrobią, aby sprawdzić, czy klient nadal żyje – i czy będą miały dostęp do wszystkich danych z rejestru PESEL? Jak nowe przepisy przyspieszą dostęp spadkobierców do informacji o środkach zgromadzonych na kontach bankowych?