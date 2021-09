Relacja z klientem indywidualnym ma inny charakter niż ta z klientem korporacyjnym, firmowym. Relacje z klientami firmowymi były cyfrowe, już wcześniej, tuż przed pandemią. Kontakt z bankiem odbywał się i odbywa za pomocą bankowości internetowej. Działania klienta dokonywane są nawet bez konieczności logowania się w banku. Klient działa tak naprawdę u siebie, ma do tego specjalne narzędzie - system finansowo księgowy PKO Connect – mówi Błażej Szczecki, wiceprezes PKO S.A.

- Mimo tego jest potrzeba bieżącej relacji w zakresie doradztwa, czy to przy emisji obligacji, czy przy przedsięwzięciach inwestycyjnych lub transformacji modelu biznesowego po stronie klienta. Wtedy ta relacja przechodzi już w formę fizyczną. To co zmieniło się w czasach pandemii to to, że rozmowa nie musiała się odbywać u klienta, ale mogła się odbyć przez kanał zdalny, człowiek-człowiek. Relacja istniała i jest niezwykle istotna, by wypracować wspólne rozwiązanie, akceptowalne dla klienta i dla banku - dodaje Szczecki.

Wiceprezes zauważa, że klienci indywidualni oczekują możliwości wyboru. Ci młodsi wolą cyfrowe rozwiązania, inni chcą kontaktu bezpośredniego, ale najważniejsze żeby nie być zmuszanym, np. do wizyty w placówce banku np. by zmienić harmonogram kredytu hipotecznego czy wziąć pożyczkę.

Więcej w rozmowie wideo.