Reklama

„Cały sektor bankowy zaangażował się w to ,aby wspomagać swoich klientów. I najszybszą metodą aby przekazać środki z tarcz pomocowych antycovidowych było przekazanie tych pieniędzy poprzez banki. Szybko utworzono infrastrukturę informatyczną, żeby zareagować tu i teraz, a nie czekać aż cała biurokracja skończy swoje działania i proces byłby dłuższy.”- powiedział Leszek Skiba.

Prezes Pekao zwrócił uwagę na „problem podstawowy współczesnego kapitalizmu”, jakim jest planowanie inwestycji i rozwoju w krótkim okresie czasu. „Przestrzeń publiczna, czasami nakładanie obowiązków, czy to w formie ESG, czy to w formie współpracy z instytucjami publicznymi koryguje trochę ten shortermizm, właśnie po to by mieć korzyść w dłuższym okresie.”

Kluczowe dla działania banków jest otoczenie prawne, zaznacza prezes Skiba. „Nawet nie chodzi o to otoczenie, które jest wynikiem działalności legislacyjnej polskiego Sejmu. Że pojawi się jakaś ustawa, która będzie zaskakująca. Raczej chodzi o to, że mamy do czynienia z ogromna rewolucją, która dzieje się nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. W której jest dyskusja jakie są prawa i obowiązki banku, czy instytucji finansowej jako podmiotu profesjonalnego, w relacji do klientów,” - zauważa szef Pekao.