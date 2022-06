To, co dzieje się na Ukrainie, wyłącznie przyspiesza i podkreśla konieczność przestawiania się na zielone tory we wszystkich sektorach gospodarki - mówi w rozmowie z DGP w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Wiele wyzwań dotyczących banków ma charakter wewnętrzny. Chodzi tu o takie wyzwania, jak np. cyberbezpieczeństwo czy udoskonalanie systemów bankowych i poprawa zadowolenia klientów – zaznacza prezes Wojciech Hann. Reklama Jeśli chodzi o wyzwania zewnętrzne, prezes BOŚ wskazuje na problemy towarzyszące wychodzeniu z pandemii i wchodzeniu w wielki geopolityczny kryzys spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę. - Wyzwaniem, z którym mierzymy się wszyscy, jest pomysł na nowy model wzrostu gospodarczego, nowy model rozwoju. Mam wrażenie, że pod tym względem banki są w służbie gospodarki, są tymi instytucjami, które mogą umożliwić realizację pewnych pomysłów, natomiast nie tylko one odpowiadają za pomysł, jak Polska i Europa powinny się rozwijać przez najbliższe 5-10-15 lat – wyjaśnia Hann. Jak dodaje, w nowym modelu na rozwój swoje wielkie i ważne miejsce ma zielona transformacja. - W Banku Ochrony Środowiska stoimy na stanowisku, że to, co dzieje się na Ukrainie, wyłącznie przyspiesza i podkreśla konieczność przestawiania się na zielone tory we wszystkich sektorach gospodarki – podkreśla prezes BOŚ. Cała rozmowa w materiale wideo.