Globalny niedobór wody

Niedawno miliony właścicieli domów w całym Teksasie nagle odkryło, że ich woda może być zanieczyszczona lub całkowicie stracili do niej dostęp, kiedy niskie temperatury i rozpadająca się infrastruktura doprowadziły do ​​powszechnych przerw w dostawie energii. Nieco później, po drugiej stronie planety, Tajwan odciął dostawy wody do niektórych obszarów, w tym do kluczowego dla gospodarki centrum produkcji półprzewodników, z powodu najgorszej suszy od dziesięcioleci.

Te równoległe wydarzenie kryzysowe są symbolem globalnej katastrofy, która dopiero teraz przyciąga uwagę świata, choć zasługuje na nią od dawna. I w przeciwieństwie do innych nieszczęść, które mogą z czasem ustępować, ten problem będzie się tylko pogłębiał. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w ciągu niecałych czterech lat połowa światowej populacji będzie mieszkać na obszarach dotkniętych niedostatkiem wody.

Kosztowna katastrofa

„Oczekuje się, że ryzyko to będzie rosło w miarę nasilania się skutków zmiany klimatu” - powiedział Thomas Schumann, założyciel Thomas Schumann Capital, firmy, która stworzyła inwestycyjne indeksy wody dla Stanów Zjednoczonych i Europy.

Przewiduje się, że koszty biznesowe związane z tym ryzykiem mogą wynieść 300 miliardów dolarów, a nawet pięć razy więcej - uważa Schumann.

Podczas gdy większość dyskusji dotyczących środowiska koncentruje się na emisji gazów cieplarnianych, 9 z 10 największych zagrożeń, przed którymi stoi ludzkość, wiąże się z brakiem wody, powiedział Schumann. Woda jest niezastąpiona, jeśli chodzi o utrzymanie życia i dobrego samopoczucia. Z definicji oznacza to, że istnieje uzasadnienie biznesowe, aby nadać priorytet zarządzaniu gospodarką wodną, ​​powiedział.

Wydarzenia w Teksasie i na Tajwanie bezpośrednio pokazują ich wpływ na tak wielu zainteresowanych – uważa Jade Huang z Calvert Research and Management, firmy która nadzoruje prawie 32 miliardy dolarów, w tym 494 miliony dolarów z Calvert Global Water Fund.

Czerwony alert na Tajwanie

Firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. potrzebuje „dużych ilości czystej wody” - mówi Huang. 24 marca Tajwan wydał pierwszy od sześciu lat czerwony alert dotyczący zaopatrzenia w wodę. Chociaż ograniczenia rządowe nie są skierowane do TSMC, firma twierdzi, że planuje (w razie potrzeby) zwiększyć ilość wody, którą zużywa z cystern.

W Teksasie głównym wyzwaniem po lutowym ataku zimy było uzyskanie dostępu do czystej wody, zapewniającej podstawowe zdrowie i warunki sanitarne, powiedziała Yijia Chen, analityk ESG w Calvert. Podkreśla, że docenianie znaczenia wody nigdy nie było ważniejsze.

Firmy mogą oczywiście nadal działać, wyrzucając do atmosfery ogromne ilości węgla. Ale bez dostępu do wody wielu nie byłoby w stanie przeżyć, powiedział Schumann. W rezultacie inwestorzy w coraz większym stopniu wykorzystują bezpieczeństwo wodne jako wskaźnik bezpieczeństwa klimatycznego.