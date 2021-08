Przypomnijmy, że w pierwszym tygodniu sierpnia resort klimatu i środowiska skierował do konsultacji projekt ustawy o ROP. Ma ona wdrożyć unijne regulacje dotyczące odpowiedzialności producentów za wprowadzane na rynek opakowania. Projekt zakłada, że marszałkowie województw będą pobierać opłatę opakowaniową od przedsiębiorców i 99 proc. z tych pieniędzy będą przekazywać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma być operatorem systemu. Następnie fundusz będzie dzielił te pieniądze i 80 proc. z nich przekazywał do gmin oraz 2 proc. do – nadzorujących system – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz na etat w MKiŚ. 18 proc. zostanie do dyspozycji funduszu.