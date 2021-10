Takie wnioski wypływają z czterech wydanych w czwartek dokumentów, pierwszymi oficjalnymi w USA tego typu.

W ocenie National Intelligence Estimate (NIE), dokonanej przez 18 amerykańskich agencji wywiadowczych, służby konkludują, że zmiany klimatu w coraz większym stopniu zwiększają ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa USA oraz całego świata.

Wywiad prognozuje, że skutkami zmian będą m.in. zwiększone napięcia geopolityczne związane z konkurencją w dziedzinie transformacji energetycznej oraz sporami temat tego, kto powinien ponieść większe koszty zmian potrzebnych do walki ze zmianą klimatu. Inne zagrożenia to możliwe konflikty wynikające z fizycznych skutków zmian i próby zabezpieczenia swoich interesów przez państwa, a także z wewnętrznej destabilizacji szczególnie narażonych państw.

Inny z opublikowanych dokumentów, przygotowany przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) w Białym Domu, dotyczy skutków zmian klimatu dla migracji. Raport jest pierwszym oficjalnym dokumentem stwierdzającym związek między oboma zjawiskami. Według NSC migracja jest "ważną formą adaptacji do zmian klimatu, a w niektórych przypadkach kluczową odpowiedzią na zagrożenia klimatyczne", wobec czego konieczne jest wyważone podejście do zjawiska, by migracje odbywały się w "bezpieczny, uporządkowany i humanitarny sposób". Sugeruje m.in. stworzenie nowej prawnej ochrony dla uchodźców i migrantów.

Według autorów reportu zmiany klimatu i zwiększona częstotliwość klęsk żywiołowych już teraz mają wpływ na migracje z Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Środkowej. W dokumencie czytamy też, że na skutki w szczególny sposób narażeni są najuboższe grupy, co dodatkowo zwiększa presję migracyjną.

Swoje analizy opublikowały w czwartek również Pentagon oraz ministerstwo bezpieczeństwa narodowego (DHS). Resort obrony wskazuje, że zmiany klimatyczne będą miały znaczący wpływ na strategiczne interesy i partnerstwa USA; opisuje też, w jaki sposób resort zamierza uwzględnić kwestię klimatu w swoich planach i strategicznych dokumentach. Pentagon zwraca uwagę m.in. na to, jak ocieplenie klimatu "dramatycznie zmienia środowisko naturalne, otwierając nową granicę geostrategicznej rywalizacji", a także na zagrożenie wynikające z podnoszenia się poziomu mórz dla amerykańskich baz w regionie Indo-Pacyfiku.

Dokument DHS przedstawia ramy polityki nastawionej m.in. na zwiększanie odporności na skutki zmian klimatu oraz przygotowań służb na zwiększoną liczbę klęsk żywiołowych.

Dokumenty opublikowano na krótko przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow, który rozpocznie się 31 października. W szczycie udział weźmie nie tylko sam prezydent USA Joe Biden, ale też kilkunastu członków jego gabinetu.

Jak powiedział PAP wysoki przedstawiciel administracji, raporty podkreślają, że Biały Dom poważnie podchodzi do zmian klimatu i postrzega je jako kwestię bezpośrednio dotyczącą bezpieczeństwa narodowego.

"To pokazuje też, że jeśli nie podejmiemy ambitnych działań w tej dekadzie, wszyscy zmierzymy się z najgorszymi skutkami zmian klimatu" - powiedział przedstawiciel Białego Domu. "To daje nam dodatkowy impuls przed (szczytem klimatycznym w) Glasgow i pokazuje, dlaczego potrzebujemy działań nie tylko USA - które odpowiadają za 15 proc. globalnych emisji - ale wszystkich krajów. Bo jeśli do tego nie dojdzie, doświadczymy skutków, które wpłyną na bezpieczeństwo nas wszystkich" - dodaje.