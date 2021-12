Nie ja pierwszy tak to ująłem, ale świadomie przyjąłem tę perspektywę. Obłudne kampanie realizowane przez potężnych graczy kierujących się potężnymi interesami można bowiem nazwać napaścią na społeczeństwo. By zdyskredytować dowody, atakują naukę oraz naukowców, szerzą dezinformację w konserwatywnych mediach i kupują polityków. Z kolei my ponosimy konsekwencje dekad „klimatycznej bezczynności” i cierpimy wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Powodem, dla którego nie podejmowaliśmy koniecznych działań, jest właśnie kampania prowadzona przez biznes paliw kopalnych. To nie my zdecydowaliśmy o tej wojnie, ale w niej jesteśmy. I musimy podjąć walkę, korzystając z instrumentów, które mamy. Najważniejszym jest nasz głos jako ludzi i obywateli, potężny jest np. głos młodych aktywistów, na czele z Gretą Thunberg. To wojna asymetryczna, bo nasz przeciwnik jest w pełni gotowy sięgnąć po pokrętne i nieuczciwe taktyki. Musimy odpowiedzieć z siłą, ale uczciwie. Ważne jest, byśmy walczyli, szanując fakty. O tym jest moja książka, o taktykach napastników i tych, które my mamy do dyspozycji.