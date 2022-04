Mimo to SUV-y cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Na przykład w ojczyźnie motoryzacji, w Niemczech, większość nowo zarejestrowanych w 2021 roku aut pochodziła właśnie z tego segmentu. Nadmierna koncentracja producentów na SUV-ach już w krótce może stać się ich piętą achillesową.

UE, jeden z liderów w dążeniu do bardziej zrównoważonego korzystania z samochodów, ustanowiła ostatnio bardziej rygorystyczne limity emisji z nowo zarejestrowanych samochodów osobowych: od 2021 roku jest to średnio 95 gramów na kilometr dla wszystkich rodzajów aut. Wymogi stanowią silną zachętę dla producentów samochodów by ci opracowywali, produkowali i sprzedawali pojazdy spalające mniej paliwa i generujących niższe emisje CO2 niż te obecnie dostępne na rynku. Jeśli nie dostosują się do przepisów, grożą im grzywny. Od 2030 roku limit zostanie obniżony do 61,75 gramów.

Dane wykorzystane w tej infografice pochodzą z Statista Mobility Market Outlook , który przedstawia aktualne dane i prognozy dotyczące rynków pojazdów silnikowych i usług mobilności na całym świecie.