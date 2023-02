Przeregulowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nadmiarowe wymogi w stosunku do tych unijnych czy kosztowne inwestycje dla części instalacji do przetwarzania odpadów i zbyt krótkie vacatio legis – to główne zastrzeżenia przedstawicieli branży odpadowej do rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 56, dalej: rozporządzenie MBP).

A to wszystko przełoży się na wyższe koszty, które będą musieli pokryć mieszkańcy w opłatach za odpady. – Nie jesteśmy przeciwnikami profesjonalizacji gospodarki odpadami, trzeba tylko ludziom wytłumaczyć, że to będzie niestety kosztowało – podkreśla Karol Wójcik, przewodniczący rady programowej Izby Branży Komunalnej.