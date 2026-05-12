Rachunki za prąd w 2026 pod lupą: co pokazują opinie o Fortum i gdzie naprawdę rosną koszty

Dzięki ich obniżeniu można znacząco ograniczyć koszty operacyjne i realnie odciążyć budżet firmy. Jakie korzyści osiągnęły przedsiębiorstwa, które podjęły współpracę z Fortum, aby odświeżyć strategię zakupów energii i zoptymalizować wydatki?

Koszty dystrybucji energii w firmie, czyli „niewidoczne” opłaty za prąd

Mimo że ubiegłoroczne doniesienia medialne koncentrowały się na nowych taryfach za prąd dla odbiorców indywidualnych, to również przedsiębiorcy powinni szczegółowo przeanalizować faktury za zużycie energii elektrycznej. Z doświadczenia Fortum wynika, że właściciele firm skupiają się przede wszystkim na cenie prądu, pomijając koszty dystrybucji, których redukcja zmniejsza ryzyko zaburzeń płynności finansowej firmy.

Przedsiębiorstwa często nie zwracają uwagi na to, że opłata za sprzedaż prądu i opłaty za dystrybucję energii elektrycznej stanowią oddzielne koszty. W uproszczeniu – proces dystrybucji energii polega na dostarczaniu zakupionego prądu poprzez rozbudowaną infrastrukturę do odbiorcy. Sprawne działanie sieci energetycznej wymaga m.in. regularnego monitoringu, modernizacji i rozwoju. Opłaty dystrybucyjne wynikają z wszystkich czynności, które należy podejmować, aby energia elektryczna docierała do odbiorców.

Co ważne, właściciel biznesu nie może swobodnie wybierać dystrybutora energii, który działa na określonym obszarze, natomiast ma prawo do zmiany sprzedawcy energii. Współpraca z Fortum obejmuje przeprowadzenie eksperckich analiz, które dostarczają informacji niezbędnych do opłacalnych zmian, np. taryfy.

Opłata mocowa – jeden z „ukrytych” kosztów energii w firmach

Ważnym elementem składowym kosztów dystrybucji energii jest opłata mocowa. Przedsiębiorcy zwykle pomijają opłatę mocową w analizach, postrzegając ją jako wydatek, którego nie da się obniżyć. Tymczasem sposób jej obliczania sprawia, że stawka może się znacząco różnić dla kilku firm o zbliżonym profilu energetycznym. Zdaniem Fortum niezoptymalizowana opłata mocowa, w zależności od profilu zużycia energii i skali działalności firmy, generuje wydatek sięgający nawet setek tysięcy złotych w skali roku.

Aktualnie operatorzy naliczają zryczałtowaną opłatę mocową dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz Cx1, u których moc zamówiona nie jest wyższa niż 16 kW. Pozostali odbiorcy z mocą umowną powyżej 16 kW oraz należący do grup A i B ponoszą opłatę mocową zależną od wolumenu energii pobranej z sieci w określonych godzinach. Tę stawkę publikuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 30 września każdego roku. Od 1 stycznia 2028 r. wszyscy odbiorcy energii elektrycznej będą ponosić opłatę mocową zależną od ilości energii pobranej w określonych godzinach w ciągu doby.

Każdy odbiorca energii zostaje przypisany do grupy kwalifikacyjnej (K1, K2, K3, K4), która wpływa na ulgę od wysokości opłaty mocowej. Parametrem kwalifikującym jest różnica między średnim zużyciem energii w godzinach szczytu a średnim zużyciem poza szczytem. To oznacza, że każdą dobę „wycenia się” osobno. Przedsiębiorcy często ponoszą zbyt wysokie opłaty mocowe, ponieważ:

obliczają koszty na bazie uśrednionego profilu zużycia energii,

pomijają różnice w poborze energii w poszczególne dni, które są przypisywane do innych grup kwalifikacyjnych,

nie biorą pod uwagę, że np. zmiana godzin wykorzystywania energochłonnych urządzeń – o ile to możliwe – obniżyłaby opłatę mocową.

Z tych względów klienci Fortum z segmentu średnich i dużych przedsiębiorstw otrzymują szczegółową analizę kosztów opłaty mocowej. Dzięki dokładnemu audytowi bieżącego zapotrzebowania można określić rozwiązania – inwestycyjne i nieinwestycyjne – generujące oszczędności dystrybucyjne. Tym samym przedsiębiorca dowiaduje się, ile aktualnie wydaje na opłatę mocową, oraz dostaje nawet kilka scenariuszy zmian służących redukcji kosztów.

Fortum rekomenduje coroczny audyt parametrów dystrybucyjnych, aby dostosowywać strategię zakupu energii do bieżących potrzeb firm. Ponadto eksperci Fortum zajmują się:

audytem instalacji elektrycznej pod kątem kompensacji mocy biernej,

audytem opłaty mocowej,

analizą opłacalności instalacji fotowoltaicznej,

weryfikacją możliwości uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego, który zapewnia redukcję opłat za energię, w tym opłaty OZE i CHP (kogeneracyjnej).

Współpraca z Fortum pozwala na zaoszczędzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie

Kary za przekroczenia limitów mocy biernej stanowią olbrzymi problem dla przedsiębiorstw, w których rachunki za zużycie prądu stanowią jeden z głównych wydatków. Przekonała się o tym firma produkcyjna Hanyang ZAS z Elbląga. Zanim zakład specjalizujący się w przetwórstwie tworzyw sztucznych podjął współpracę z Fortum, ponosił potężne straty wskutek przekroczenia mocy biernej. Opłaty sięgały kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Zbędne obciążenie budżetu firmy zostało wykryte przez ekspertów Fortum w trakcie analizy profilu zużycia energii elektrycznej. Nowy partner energetyczny podjął niezwłoczne działania – przeprowadził audyt parametrów dystrybucyjnych oraz zamontował automatyczny układ kompensacji mocy biernej.

Energooszczędną instalację uruchomiono w ciągu zaledwie 2 miesięcy od podpisania umowy z Fortum, niepotrzebne wydatki zostały wyeliminowane, a inwestycja spłaciła się szybciej niż w rok. Co więcej, Krzysztof Smorczewski, kierownik zakupów w Hanyang ZAS, docenił udostępnienie przez Fortum autorskiej platformy ClickPrice, która ułatwia zarządzanie zakupami energii elektrycznej i pozwala na optymalizację kosztów zużycia prądu. Jak podkreślił usatysfakcjonowany klient, portal ClickPrice umożliwia śledzenie notowań w czasie rzeczywistym i natychmiastowe reagowanie na zmiany stawek. Warto też wspomnieć, że użytkownicy ClickPrice otrzymują cotygodniowe raporty omawiające wydarzenia wpływające na rynek energii i prognozujące możliwe zmiany cen prądu.

Opinie o Fortum odzwierciedlają się w wynikach biznesowych klientów

Przedsiębiorstwo produkcyjne Hanyang ZAS z Elbląga to tylko jeden z wielu klientów Fortum, który odnotował efekty skrupulatnych audytów energetycznych. Zdaniem Zbigniewa Tądela, właściciela firmy jubilerskiej GOLD-CAST, konkretne korzyści pojawiły się od razu po rozpoczęciu współpracy z Fortum. Nordyckie przedsiębiorstwo energetyczne wyróżnia się przede wszystkim spersonalizowanym podejściem do klientów, konkretnym i bezproblemowym kontaktem z doradcą oraz transparentną, uczciwą ofertą. Słowami uznania podzielił się również producent zapachów samochodowych AirFresh, który docenił konkurencyjną ofertę cenową i sprawne przeprowadzenie procesu zmiany dostawcy energii. Firma AirFresh uzyskała nie tylko niższe rachunki, ale także partnera biznesowego, który myśli przyszłościowo i kieruje się interesami klientów.

Zmiana dostawcy energii może sprzyjać niższym kosztom transformacji cyfrowej firm

Pozytywne opinie o Fortum mają odzwierciedlenie w liczbach – przedsiębiorcy zaoszczędzili aż 8,4 mln zł dzięki audytom energetycznym przeprowadzonym w 2022 roku1. Optymalizacja parametrów energii elektrycznej pozwoliła na zredukowanie kosztów średnio o 21,3 zł/MWh.

Zwrócenie uwagi na koszty energii w firmach staje się coraz ważniejsze w różnych sektorach gospodarki zarówno ze względu na szybkie tempo cyfryzacji, jak i niestabilną sytuację geopolityczną na świecie. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynika z m.in. rozwoju centrów danych w związku z pracami nad sztuczną inteligencją2. W ciągu ostatnich 7 lat polskie firmy coraz częściej nie tylko korzystały z AI, ale też wdrażały różne automatyzacje czy chmurę obliczeniową3. Jeśli przedsiębiorstwo, szczególnie w sektorze technologicznym, rozbudowuje własną infrastrukturę IT, może zmniejszyć koszty operacyjne, uważniej zarządzając zakupami i zużyciem energii.

Dzięki współpracy z Fortum przedsiębiorcy mogą obniżyć wydatki, zoptymalizować różne wewnętrzne procesy oraz zyskać narzędzia do monitorowania zużycia prądu oraz wahań cen energii na rynku. Strategia zakupu energii i zarządzania nią wpływa na wyniki biznesowe firmy, a nawet na konkurencyjność w branży, warto więc jak najwcześniej wyeliminować zbędne koszty.

1. https://www.fortum.pl/gaz-i-prad/sredni-i-duzy-biznes/pakiety-audytow

2. https://pie.net.pl/tygodnik-gospodarczy-16-2026-23-kwietnia-2026-r/#tyg-mat-36830-4

3. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/90199:cyfryzacja-polskich-firm-widoczny-postep-ale-wiele-obszarow-wciaz-wymaga-poprawy